Telecinco anuncia el esperado regreso de Carlota Corredera a televisión

En cada entrega, el equipo de ¿Quién es mi padre? tendrá que trabajar duro para realizar «reportajes, investigaciones y el testimonio de expertos, familiares, amigos, y del propio protagonista y de sus madres». Con todos estos datos se aclarará cada caso para tranquilidad de los aludidos.

Gracias a todas estas informaciones, Carlota Corredera podrá poner fin a años de litigios y juicios, que en muchos casos continúan a día de hoy. Aunque no se han anunciado nombres, en la cabeza de los espectadores ya hay varios candidatos para participar.

Este anuncio llega solo unas horas después de que Sandra Barneda se pusiera al frente por primera vez como presentadora de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Muchos se preguntaban el motivo de que la gallega hubiera sido apartada después de que fuera una figura importante en su primera temporada.

Respecto a la información que me sitúa al frente de un nuevo formato en Mediaset del que se han hecho eco varios medios solo puedo decir “que no me consta”. Feliz verano a [email protected]

— Carlota Corredera (@CarlotaLlauger) July 26, 2022