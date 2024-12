Carlos Sobera no se corta en ‘First Dates’ con Gastón: «Quieres pegar un braguetazo»

Carlos Sobera y todo el equipo de First Dates han visto a miles de solteros que han pasado por el programa en busca del amor, algunos de ellos dejando gran huella, por lo que ya se podría decir que han visto casi de todo, pero Gastón, un madrileño de 55 años, ha conseguido sorprenderles. Este empresario ha llegado al restaurante con las ideas muy claras, tanto que nada más entrar por la puerta ha contado al presentador y al camarero lo que buscaba su cita. Este protésico dental de profesión parecía un gran partido, ya que se ha presentado ante las cámaras como un hombre divertido y muy activo, puesto que practica deportes como la caza, el submarinismo y le gusta montar en moto.

Ha sido al hablar de su pasión por las dos ruedas cuando ha dado los primeros datos que han provocado la sorpresa de Sobera y Matías (el barman). «Cuando vas sobre la moto y llevas una chica que va generosa de pechos, das un frenazo y entonces ya vas calculando lo que hay», así ha contado su táctica con sus citas, algo que ha dejado al vasco sorprendido: «Me ha dejado impactado». Pero el soltero ha llegado dispuesto a hacerse notar en televisión, por eso se ha quejado de la calidad del vino que le han servido. «Esto no es un ribera», le ha dicho al argentino tras probar de su copa, a lo que él ha intentado salir con humor diciéndole que es un ribera del amor, algo que no le ha convencido. «Del amor sí, pero vamos que no sé si pedir otro vino porque este no me ha gustado mucho», ha dicho son cortarse un pelo.

Aunque se trata de un restaurante, no hay que olvidarse de que es un programa de televisión para buscar el amor, por eso Sobera ha cambiado de tema y le ha hecho preguntas sobre sus relaciones del pasado. «No he estado casado, pero he tenido cinco relaciones. Muchas de ellas se han acabado porque eran unas chifladas», ha dicho sin guardarse nada.

Las camareras del programa (las gemelas Zapata) y Laura Boado no han podido guardarse la sorpresa, pero el soltero las ha llamado la atención: «No hagáis ‘ahhh’ porque no». El presentador, que sabe lidiar con cualquier tipo de persona, se ha puesto del lado de sus compañeras: «Os llama locas y encima no quiere que hagáis gestos».

Después de todo, ha llegado el momento de que Gastón enumerase los requisitos de su mujer ideal: «Tampoco pido mucho. Que tenga trabajo, que tenga coche, que tenga casa, que sea independiente…». Sobera ahí no ha podido aguantarse y ha querido lanzarle un comentario que seguro que muchos de los espectadores estaban pensando desde sus casas: «Tú lo que quieres es pegar un braguetazo. Una cuenta bancaria y un piso en París».

Así ha sido la cita de Gastón en First Dates

Si la presentación había sido movida, quedaba lo realmente importante, pero ahí el soltero ha tenido suerte y Giselle, una venezolana de 54 años, ha quedado encantada con él. Para su desgracia, a Gastón no le ha gustado tanto, pero ha intentado ocultarlo durante la cena, pero a solas no ha tenido reparos en opinar de su cuerpo: «No creo que se pueda montar en una moto porque para eso hay que estar algo ágil. Igual en bici, sí».

Preguntado por esta mentira, él se ha defendido asegurando que no le parece nada malo «decirle a una mujer que está estupendamente bien, aunque físicamente no sea de mi tipo». Pero el show del soltero no ha terminado, llegando a pedir a las camareras que le pusieran la cena para llevar: «Ya que voy a pagar, pues me lo llevo. No me hagáis pagar el tupper, sino uno de plástico o en papel Albal».

Como la pobre Giselle no ha podido escuchar los comentarios que ha hecho sobre ella, al final de la cita ha llegado con esperanzas de tener algo más, por eso ha dejado claro que le gustaría volver a verle. En cambio, el soltero de First Dates ya ha tenido que hablar claro, aunque esta vez ha querido suavizar sus palabras al tenerla al lado: «Me ha parecido un encanto. Me gusta que hable desde el interior, pero no he sentido ese corrientazo. Entonces lo voy a dejar pasar. Creo que como amigos no me importaría, pero para pareja no lo veo».