First Dates es ya un clásico de las noches de Cuatro gracias a las miles de citas que han tenido lugar en su conocido restaurante con Carlos Sobera a la cabeza. Pese a que cada día es visto por cientos de miles de personas con unas audiencias espectaculares para la cadena de Mediaset, muchos no saben la verdad sobre cuánto cuesta la cena y quién la paga.

Hay que empezar aclarando que se trata de un programa grabado, por lo que las citas no pasan en ese mismo momento y se graban en diferentes días y horas. Aunque de cara a los espectadores se diga que se trata de una cena, por la hora en la que se emite, lo cierto es que las grabaciones comienzan a las 9 de la mañana y pueden terminar a las 7 de la tarde.

Los participantes tendrán que simular que están cenando a pesar de que puedan estar en plena mañana. Pero no es lo único que no es del todo real en este programa, ya que el restaurante, aunque lo parezca, no lo es y se trata de un plató preparado y decorado para tal fin. Por lo tanto, los muchos fans que pretendan reservar mesa allí lo tendrán imposible, solo se puede asistir si es para tener una cita ante las cámaras.

Pese a no ser un restaurante de verdad y que los camareros son presentadores, lo cierto es que los asistentes pueden elegir en un gran menú en el que podrán elegir entre 12 platos, con postre y bebida. Aunque en pantalla los espectadores vean que los comensales tienen que pagar la cuenta, lo cierto es que el programa les devuelve el dinero del precio del menú, que son 10 euros.

Aunque hay algo importante que explicar, si deciden invitar a su compañero de cena, esa parte no se devuelve. Si alguno de los comensales decide pagar la cena su cita pagará 20 euros, pero el programa solo le devolverá 10 euros.