Carla Bruni confiesa que ha superado un cáncer de mama en secreto

Carla Bruni se ha convertido en noticia en los últimos días, y todo por asistir a la boda de Javier Catalina Vereterra junto a Nicolás Sarkozy. Lejos de que todo quede ahí, hace tan solo unas horas, la modelo ha vuelto a dejarnos sin palabras. En esta ocasión, por una cuestión completamente diferente e inesperada.

A través de su perfil oficial en Instagram, la modelo ha querido hacer público un comunicado. Probablemente, uno de los más duros y complicados que ha tenido que emitir en su vida. De esta forma tan concreta, Carla Bruni ha confesado un secreto que poca gente conocía, más allá de su círculo más íntimo.

«Hace cuatro años me diagnosticaron cáncer de mama», reconoció la que fuera primera dama de Francia. Para hacer pública esta etapa de su vida, Carla se ha servido de varios carteles escritos en francés. Posteriormente, también explica el comunicado tanto en inglés como en italiano.

Ella misma ha dejado claro que, por fortuna, su tipo de cáncer no era agresivo. Carla Bruni ha explicado que no ha quiere dar muchos más detalles sobre esta enfermedad, y todo por un motivo muy claro: le parece «repugnante». Aun así, busca inspirar y ayudar a muchísimas personas con su historia.

«Haceos mamografías cada año. Vuestra vida depende de ello», aseguró Carla Bruni en este comunicado. De esta forma, no tardó en dar a conocer que, si ella no se hubiera hecho la mamografía anual, «no tendría pecho izquierdo a día de hoy». Una confesión tremendamente dura, qué duda cabe.

Por si fuera poco, la modelo quiso ir mucho más allá: «Cirugía, radioterapia, terapia hormonal, pasé por el proceso habitual para tratar este tipo de cáncer. Pero tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. Porque no tuvo tiempo de llegar a serlo». De esta manera, no hablaba de la enfermedad, sino de la importancia de descubrirla a tiempo.