No es ningún secreto que First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que no dudan en acudir al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado martes 13 de mayo, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta forma, conocieron a Miquel, un empleado de banca de 33 años que llegaba desde Sabadell (Barcelona). Entre otras tantas cuestiones, reconoció que era un gran aficionado al deporte. Tras haber vivido dos relaciones sentimentales importantes, el soltero tenía ganas de enamorarse: «Soy una persona un poco intensa y vivo el amor de forma apasionada. Me gustan mucho las mujeres y lo sé porque he probado las dos cosas».

Su objetivo en First Dates era conocer a una mujer con energía, que fuese llamativa y tuviese un buen físico. Su cita para esa noche era Carla, una administrativa de 25 años que llegaba desde Barcelona, y lo hizo presumiendo de físico: «La gente, cuando me ve, suele decir que voy al gimnasio. Menos mal, porque si no se notara algo estaría haciendo mal», confesó. La primera impresión de ambos no fue la mejor, pero tampoco la peor. «Me ha parecido guapo», reconoció la soltera. Después de intercambiar unas palabras, Carlos Sobera acompañó a ambos hasta la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. La complicidad no tardó en hacerse presente en la cita, ya que se dieron cuenta de que tenían varias cosas en común, como es el caso del deporte. «¡Estás muy fuerte!», exclamó Miquel, entre risas. Ella, mientras tanto, se sinceró sobre lo importante que era el físico para ella.

«A mí me importa mucho la estética, intento hacer los ejercicios muy bien», reconoció. Él, por su parte, estaba fascinado con su cita: «Me parece un bombón. Muy guapa de cara y un físico muy trabajado. Tiene cualidades que me atraen». Poco después, la catalana se quedó completamente descolocada al descubrir que su cita había estado casado.

«Tuve una relación de ocho años. Me separé hace dos en buenos términos», afirmó. «¡Qué loco!», alcanzó a decir Carla. Él, por su parte, continuó explicando su vida: «Y me quedé viviendo solo con mis animales. ¿Te gustan los animales?», preguntó. Ella fue honesta: «Los animales me encantan. No podría estar con una persona a la que no le gusten los animales».

La complicidad y el buen rollo que predominaban en esta cita se esfumaron por completo cuando Miquel confesó a Carla que, en estos últimos años, había dado el paso de explorar otro tipo de relaciones: «Me he movido por el mundo poliamoroso. De hecho, mi ex mujer y yo abrimos la relación», recordó.

«¿Qué dices? A mí eso me da un mal rollo… A mí el tema del poliamor y todo eso no me gusta, porque lo relaciono con el entorno», confesó la soltera, y fue más allá: «No entiendo cómo alguien puede querer a varias personas a la vez. No me lo creo». Todo empeoró cuando Carla se dio cuenta de que el concepto del amor que ella tenía era completamente distinto del de su cita.

«Soy un tío muy abierto a nivel sexual. He experimentado mucho, no de una forma promiscua, sino que siempre he estado abierto a experimentar», explicó Miquel, mientras confesó haber estado en clubs swinger. Ella fue honesta: “Aunque seas un diez en todo, lo siento pero me genera mucho rechazo. A mí eso me da un asco… eso sí que es un no”.

En la decisión final de First Dates, a pesar de esas diferencias que encontraron en la última parte de la velada, Miquel se mostró decidido a tener una segunda cita con Carla. Ella, en cambio, tenía muy claro que el catalán no era, ni de lejos, el hombre que estaba buscando: «Me ha faltado atracción». ¡No hubo suerte!