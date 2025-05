First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega en Cuatro. El pasado lunes 12 de mayo, los espectadores han podido disfrutar de una nueva entrega de First Dates, en la que pudimos conocer a Ardy y Jota. Los dos solteros tenían 23 años y llegaban desde Málaga. Ambos visitaron el restaurante más famoso de la televisión con la firme intención de tener un flechazo después de haber tenido que pasar por diversos fracasos en el amor. Lo que ni tan siquiera imaginaban era lo que iba a suceder al inicio de su llegada a First Dates. El primero en entrar al restaurante fue Ardy, que no tardó en conversar con Carlos Sobera.

Entre otras cuestiones, el estudiante de arte dramático quiso tirar de sinceridad, alegando que no ha tenido mucha suerte en el amor: «Mucha gente no se quiere comprometer», explicó ante las cámaras del equipo de First Dates. Su cita para esa noche era Jota y, al llegar al restaurante, el equipo del programa se llevó una gran sorpresa. «¡Que nos conocemos!», exclamó Ardy, al ver quién iba a ser su cita esa noche. Jota no tardó en reaccionar: «¡Vaya por Dios!». Como era de esperar, Carlos Sobera no tardó en pronunciarse, completamente desconcertado. No tardó en darse cuenta en que coincidían en varios datos: tenían la misma edad, venían de Málaga y estudiaban arte dramático. «¿Cómo? ¿Os conocéis de compartir clase?», preguntó el presentador de First Dates. Lejos de que todo quede ahí, el equipo no tardaron en descubrir algo más: en el pasado, los dos solteros tuvieron un affaire.

«Sí, hemos tenido un rollete. Hemos tenido una noche de amor», comenzó diciendo Jota, y añadió: «Era un lío para ser un lío». Al ser consciente de que lo suyo no fue más allá, el programa se vio obligado a tomar cartas en el asunto. Al fin y al cabo, existía la posibilidad de que alguno de los dos no quisiese disfrutar de la velada.

«¿Qué hacemos con esto? ¿Cenan o no cenan?», preguntó Matías Roure. Fue entonces cuando el también presentador de Supervivientes 2025 se animó a tratar de resolver este inesperado enredo: «Hoy lo resolvemos, en un sentido o en otro». Así pues, a pesar de todo, Ardy y Jota accedieron a tener la cita.

Fue todo un acierto, puesto que no solamente se divirtieron, sino que, además, descubrieron que tenían muchas cosas en común. A pesar de todo, no tardaron en darse cuenta de que no buscaban, ni de lejos, el mismo tipo de relación. Eso sí, en la decisión final de First Dates, Ardy aseguró que le encantaría tener una segunda con Jota.

Él, en cambio, rechazó la propuesta: «Es verdad que nos compenetramos muy bien, pero es diferente el tipo de relación que buscamos», aclaró, tirando de sinceridad. Eso sí, gracias a esta velada en First Dates, llegó a una conclusión muy concreta: «Me gustaría retomar el contacto». ¡El amor no triunfó!