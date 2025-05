Roberto Brasero trae la mejor noticia para los españoles: ya hay fecha para la llegada del calor a España

La mejor noticia para los españoles la ha dado un Roberto Brasero que parece que tiene muy claro qué es lo que nos está esperando. De la mano de una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia importante en estos días que tenemos por delante. Será el momento de empezar a hacer el cambio de armario, ese detalle que puede acabar siendo el que nos haga estar pendientes de un cielo que puede ser clave.

Será el momento de apostar claramente por algunos elementos que pueden ser los que marcarán una diferencia importante. Un cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañe en estos días que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Parece que estamos ante una primavera atípica en la que el mal tiempo se ha apoderado de casi todo el país, por lo que, tenemos que apostar claramente por ciertos elementos que serán los que marcarán la diferencia. Llega un cambio que puede ser clave y está en el calendario para un Roberto Brasero que no duda en apuntar una fecha en la que recibiremos el calor.

Hay fecha para la llegada del calor a España

España se prepara para la llegada del calor y lo hace de tal forma que debemos empezar a ver llegar una serie de cambios que pueden ser los que nos acompañen en estas próximas jornadas que quizás no esperaríamos. Es momento de apostar claramente por lo que está por llegar.

Son tiempos de cambios y de querer hacer ese cambio de armario que quizás hasta el momento no hubiéramos ni imaginado en estos tiempos que tenemos. Estamos viviendo ciertos elementos que hasta el momento no pensábamos que tuviéramos entre manos.

Es hora de ver qué dice un Roberto Brasero que puede acabar siendo el que nos dé más datos. Un giro radical que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. Estamos a punto de vivir un cambio que puede llegar a ser el que marque estas jornadas que hasta la fecha teníamos por delante.

Hay fecha en el calendario para poder saber qué es lo que nos depara de la mano de una serie de elementos que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante. Será el momento de saber qué dice este experto sobre la llegada del calor.

Roberto Brasero trae la mejor noticia posible

La mejor noticia posible ha llegado para quedarse, un destacado cambio que puede acabar siendo el que nos acompañe en estas jornadas que tenemos por delante. Es hora de ver esta temporada de cambios que pueden ser esenciales en este momento.

La previsión del tiempo de Roberto Brasero no deja lugar a dudas: «Para mañana, día de San Isidro, patrón de los agricultores, se esperan de nuevo tormentas y ese granizo que tanto daño causa en algunas cosechas. Todavía seguirá esta situación inestable y la mayor probabilidad de tormentas fuertes para mañana la tendremos en Castilla y León, el interior del sureste, el Cantábrico oriental y Pirineos, y en Baleares por la mañana.

En el resto de España también es probable que podamos tener algún chubasco, que ya sería más débil, salvo en el oeste de Galicia y de Andalucía, Extremadura y Canarias, donde no es probable que llueva y deberían tener cielos soleados durante la mayor parte de la jornada».

Siguiendo con la misma previsión: «Mañana tendremos todavía temperaturas similares a las de hoy, ligeramente más altas en el área mediterránea y en el noroeste y, por el contrario, un par de grados más bajas en el centro y el interior del norte peninsular, fruto de esas nubes que todavía podemos tener desde primera hora del día. El viernes será distinto, primero porque las tormentas ya serán escasas, desde luego más débiles (algunas podríamos tener en las sierras del este, sobre todo), y segundo porque empezaremos a sumar grados en las temperaturas: ascenso térmico generalizado a partir del viernes».

El fin de semana parece que ya podremos empezar a preparar la ropa de verano: «El fin de semana seguirá el ascenso de temperaturas y el lunes se espera que sigan subiendo en el este de España. Sin embargo, a partir del martes podrían volver a bajar de nuevo y perderíamos esos grados que vamos a sumar durante el fin de semana y volver a temperaturas similares a las de hoy, según la actualización del pronóstico que acaba de salir: las temperaturas de la semana que viene ya no serían más altas de la media para la fecha. Es decir, ahora llega el calor para este fin de semana, pero parece que de momento no se queda, ya que la semana que viene otra vez volverían a bajar. Eso sí, tenemos que pasar por un sábado y, sobre todo, un domingo en el que tendremos ese calor de mayo que no hemos tenido hasta ahora, con máximas previstas para el domingo de 26º en Valladolid, 27º en Madrid, 30º en Zaragoza, 32º en Granada o 35º en Córdoba».