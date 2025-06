¿Por qué no juega Cubarsí la semifinal de la Liga de Naciones contra Francia?

Pau Cubarsí no jugará como titular ante Francia en la semifinal de la Final Four de la Liga de Naciones que se disputa este jueves en Stuttgart. El central del Barcelona es suplente por detrás de Le Normand y Dean Huijsen. No fue convocado a la pasada Eurocopa, pero esta vez sí ha sido llamado por Luis de la Fuente.

La explicación de por qué Pau Cubarsí es suplente en la noche de este jueves con España es muy sencilla. Luis de la Fuente, simplemente, ha elegido a los que él piensa que son sus dos mejores defensas centrales. Por ello, Le Normand y Dean Huijsen son titulares por delante del joven central del Barcelona.

Cubarsí, que ha hecho una gran temporada con el Barcelona, siendo titular en la mayoría de partidos con Hansi Flick, no es indiscutible en esta España. No tiene su sitio asegurado, tampoco en las convocatorias, a pesar de su gran rendimiento en el club blaugrana.

Alineación de España contra Francia

En la portería no hay debate, donde juega Unai Simón. El meta del Athletic es innegociable. En el lateral derecho forma Pedro Porro, mientras que por el costado izquierdo lo hace Marc Cucurella, que en este mismo escenario fue protagonista tras tocar un balón con la mano dentro del área que no fue sancionada como penalti, para indignación germana. La pareja de centrales es la formada por Le Normand y Huijsen, que tiene su primera gran prueba contra Francia.

En el centro del campo, Zubimendi seguirá haciendo de Rodrigo en el pivote. Otra posición que no se negocia. Por delante, para crear, Pedri es fijo, mientras que a su lado De la Fuente se ha decantado por Mikel Merino, por lo que no juega Fabián. Y en la delantera, Lamine ataca por la derecha, Nico Williams por la izquierda y la principal referencia ofensiva es Oyarzabal. Morata empieza en el banquillo.