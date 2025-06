Cambio en las normas: el Banco de España alerta por el peligro de estas transferencias

Buscar piso de alquiler en España puede convertirse en una auténtica carrera contrarreloj. Los ciudadanos se enfrentan a una oferta escasa, precios al alza y, cada vez más, a riesgos que no siempre se ven venir a simple vista. Entre ellos, uno que ha encendido las alarmas del Banco de España: las transferencias bancarias anticipadas como señal de reserva.

La advertencia no es menor. En los últimos meses se han multiplicado los casos de fraude vinculados a anuncios falsos de alquiler, sobre todo en plataformas digitales. Se trata de ofertas que parecen irresistibles, con precios bajos, ubicaciones perfectas, y fotos de revista, pero que esconden una trampa muy bien orquestada. El estafador exige una transferencia por adelantado como garantía para asegurar la vivienda. Y una vez hecho el pago, desaparece sin dejar rastro. Este tipo de engaño está poniendo en jaque a cientos de usuarios cada mes. Y lo más preocupante no es solo la pérdida económica, sino la dificultad para recuperar el dinero. Porque cuando se trata de una transferencia, advierte el Banco de España, la protección del consumidor es muy limitada. Y eso obliga a extremar las precauciones.

El Banco de España alerta por el peligro de estas transferencias

El mecanismo de esta estafa es sencillo, pero eficaz. El delincuente publica un anuncio muy atractivo en un portal inmobiliario, muchas veces con fotografías llamativas, descripciones detalladas y un precio por debajo del mercado. El objetivo es captar rápidamente la atención del usuario y provocar una decisión impulsiva. A menudo se justifica la urgencia con frases como hay muchas personas interesadas o sólo se reserva con transferencia.

El supuesto arrendador suele alegar que se encuentra en el extranjero y no puede mostrar el piso en persona. Es una excusa habitual que limita cualquier verificación presencial y empuja a la víctima a confiar únicamente en lo que ve en la pantalla. Cuando el interesado accede a realizar la transferencia, creyendo que está asegurando el alquiler, lo que en realidad está haciendo es enviar dinero a un desconocido que, tras recibirlo, corta toda comunicación. El piso no existe o no está en alquiler, y el anuncio desaparece poco después.

Cuidado con las transferencias bancarias

El principal problema, y aquí radica la gravedad del asunto, es que una transferencia bancaria no se puede revertir fácilmente. A diferencia de otros métodos de pago (como las tarjetas o las plataformas electrónicas tipo PayPal), en las transferencias no hay un botón de deshacer. Una vez se da la orden y el dinero sale de la cuenta, sólo hay dos escenarios posibles para recuperarlo: que el receptor lo devuelva por voluntad propia o que un juez lo ordene tras una denuncia formal.

Esto convierte las transferencias en una herramienta peligrosa cuando no se conoce con certeza a la persona destinataria. Por eso, el Banco de España insiste en que jamás se debe enviar dinero como reserva si no se ha firmado un contrato y verificado la identidad del arrendador. De lo contrario, se corre el riesgo de perder todo el importe sin que ni el banco ni las autoridades puedan hacer gran cosa.

Cómo identificar una posible estafa

Existen varios indicios que pueden ponernos en alerta. Uno de los más comunes es la calidad excesiva de las fotos, muchas veces tomadas de otras páginas web o bancos de imágenes. Otro signo claro es la comunicación limitada: si sólo se puede hablar con el arrendador por correo electrónico, y nunca por teléfono o en persona, es mejor desconfiar. También hay que prestar atención a los errores gramaticales en el texto del anuncio, que suelen delatar un origen extranjero o automático.

Pero, sobre todo, la clave está en la exigencia de una transferencia anticipada. Este punto debería levantar todas las alarmas, especialmente si se pide rapidez en la operación y no se permite ningún tipo de visita previa. En esos casos, conviene detenerse, investigar y, si es posible, buscar otras opciones más seguras. Porque lo barato, ya se sabe, puede salir muy caro.

Qué hacer si ya has sido víctima

Si por desgracia ya se ha realizado la transferencia y se sospecha que se trata de una estafa, el primer paso es contactar inmediatamente con el banco. Aunque las posibilidades de recuperar el dinero son reducidas, puede que aún no se haya completado la operación y exista un pequeño margen para bloquearla. En paralelo, es imprescindible poner una denuncia ante la policía, aportando todos los documentos disponibles: capturas del anuncio, correos electrónicos, justificantes de la transferencia, etc.

Estos pasos no garantizan la devolución del importe, pero sí son fundamentales para iniciar una investigación y frenar la actividad del estafador. Además, permiten alertar a otras personas y evitar que más usuarios caigan en la misma trampa. La colaboración ciudadana, en estos casos, es esencial.

Consejos para evitar disgustos

La recomendación más eficaz es aplicar el sentido común y la desconfianza prudente. Nunca hay que precipitarse, por muy buena que parezca una oferta. Antes de enviar dinero, conviene verificar todos los datos: ¿existe la vivienda?, ¿se puede visitar?, ¿está en manos de una agencia reconocida? Si algo no encaja, es mejor dar un paso atrás.

También es útil realizar búsquedas inversas de las imágenes del anuncio, comprobar si el texto ha sido copiado de otros portales o si hay denuncias previas asociadas al número de teléfono o correo electrónico del supuesto propietario. Y, por supuesto, siempre que sea posible, optar por métodos de pago seguros que permitan algún tipo de reclamación o devolución en caso de fraude.