Adiós a los centros de estética: Mercadona hace magia con el utensilio que todas quieren en su baño

Cuando se trata de cuidar la piel y de que luzca espectacular tras pasar el día maquilladas, se suele pensar que se debe invertir mucho dinero en productos desmaquillantes, algodones y toallitas . Sin embargo, a veces es cuestión de saber elegir productos de calidad que no tienen porqué costar un dineral. Es el caso del pequeño gran invento de Mercadona que está revolucionando los neceseres de muchas mujeres, haciendo que olviden tratamientos de estética más caros. Se trata del disco desmaquillante reutilizable de Deliplus, y no es una moda más: es una solución práctica, sostenible y económica que merece un hueco en tu rutina de belleza.

No es magia, aunque lo parezca. Este utensilio suave, lavable y reutilizable consigue eliminar el maquillaje de forma eficaz, dejando la piel limpia, fresca y libre de residuos. Además, es apto para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles. Y lo mejor: cuesta sólo 2,75 €. Un precio simbólico si lo comparamos con los beneficios que ofrece a corto y largo plazo. Muchas ya lo están sustituyendo por sus sesiones en centros de estética. ¿Por qué? Porque el resultado es tan bueno que da gusto mirarse al espejo tras usarlo. Hoy te contamos por qué este disco desmaquillante de Mercadona está causando sensación, cómo se usa y qué lo hace tan especial. Si aún no lo tienes, esto te interesa.

Adiós a los centros de estética: Mercadona hace magia con su novedad

En el ajetreo del día a día, desmaquillarse puede parecer una tarea pesada. Pero todo cambia cuando el proceso se convierte en un mimo. El disco desmaquillante Deliplus está diseñado para transformar ese momento en un pequeño ritual de cuidado personal. Fabricado con un tejido ultrasuave, respeta la barrera natural de la piel mientras arrastra el maquillaje con delicadeza, sin necesidad de productos agresivos.

Lo mejor de todo es que se puede usar solo con agua. Sí, como lo lees. Sólo necesitas humedecerlo y deslizarlo suavemente por el rostro. No hace falta frotar, ni insistir demasiado. El material atrapa el maquillaje y las impurezas sin irritar. Si lo prefieres, también puedes añadir tu limpiador habitual, aunque muchas usuarias aseguran que con agua basta para sentir la piel limpia y aliviada.

Después de su uso, se aclara con agua y un poco de jabón neutro. Se deja secar al aire y ya está listo para volver a empezar. Gracias a su cinta para colgar y a la bolsita de transporte que viene incluida, puedes llevarlo contigo a cualquier parte y mantenerlo siempre a punto.

Ahorro, sostenibilidad y practicidad en un solo producto

Si te paras a pensarlo, el gasto mensual en toallitas, discos de algodón y productos de limpieza puede ser considerable. Y si encima buscamos opciones de calidad y respetuosas con el medio ambiente, la factura sube. Con el disco desmaquillante reutilizable de Mercadona, ese gasto desaparece casi por completo.

Estamos ante una opción 100 % reutilizable que se puede lavar y volver a usar decenas de veces sin que pierda eficacia ni suavidad. Esto no solo es una ventaja para el bolsillo, sino también para el planeta. Menos residuos, menos envases y más conciencia en nuestra rutina de belleza.

Además, al ser tan fácil de limpiar y guardar, es ideal para quienes buscan simplificar su día a día. Ya no necesitas varios productos ni una rutina interminable. Con este pequeño accesorio, tu piel recibe justo lo que necesita: limpieza, frescura y suavidad, sin complicaciones.

Perfecto para todo tipo de pieles

Una de las grandes ventajas de este producto es su versatilidad. Da igual si tienes la piel seca, grasa, mixta o sensible: el disco de Deliplus se adapta a todas sin causar molestias. Su textura suave lo hace ideal incluso para personas con tendencia a las rojeces o reacciones cutáneas.

El secreto está en su tejido de microfibra, que limpia sin arañar, arrastrando el maquillaje y la suciedad sin dejar residuos. Puedes usarlo tanto para la limpieza diaria como para eliminar productos más resistentes como bases de larga duración, máscaras de pestañas o labiales mate. Y lo hace sin dejar sensación tirante ni necesidad de productos extra.

Este disco también es ideal para adolescentes que están empezando a cuidarse, para personas mayores con piel delicada o simplemente para quienes quieren una rutina más sencilla y efectiva. En resumen: es para todas.

En conclusión, cada vez más mujeres están optando por soluciones prácticas y accesibles que les permitan cuidarse sin depender de citas, horarios ni grandes desembolsos. Y en ese contexto, el disco desmaquillante Deliplus encaja a la perfección. No sustituye una limpieza profesional al 100 %, pero sí consigue resultados muy similares desde casa, lo que te permite espaciar tus visitas al centro de belleza y ahorrar tiempo y dinero.

Su éxito no es casual: quienes lo prueban, repiten. Y muchas incluso compran varios para tener uno siempre listo. Es ese tipo de producto que no sabías que necesitabas… hasta que lo tienes. Y entonces ya no puedes vivir sin él.

Así que, si aún no has descubierto la magia de este pequeño disco, ya estás tardando. Mercadona lo tiene disponible por 2,75 €, y en un solo uso entenderás por qué está arrasando. Porque a veces, lo sencillo también puede ser lo más eficaz.