El cierre masivo de cuentas del banco ya ha empezado en España: el aviso de los expertos para librarte

Tener cuentas en el banco es algo común para todos nosotros. Sin embargo, muchas veces no lo pensamos, pero lo cierto es que puede suceder que sin esperarlo nos la cierren. Algo que nada tiene que ver con un error del sistema ni de una medida extraordinaria adoptada sin previo aviso. El origen está relacionado con una normativa ya existente que muchos desconocen, y que ahora se está aplicando con más rigor. Y ha sido el propio Banco de España ha dado la voz de alerta: si no cumples ciertos requisitos, tu cuenta puede ser cerrada, y es responsabilidad del cliente mantenerse al día para evitar disgustos.

Este endurecimiento de los controles en las cuentas del banco, se enmarca en la lucha contra el blanqueo de capitales y la prevención del fraude financiero. De este modo, las entidades bancarias están obligadas a asegurarse de que sus clientes son quienes dicen ser, y de que el dinero que se mueve en sus cuentas tiene un origen lícito y transparente. Aunque esta normativa no es nueva, su aplicación estricta ha comenzado a sentirse en la práctica, lo que ha generado un aumento notable en el número de cuentas bloqueadas en los últimos meses. Y el aviso al respecto es claro: quien no aporte la documentación requerida, corre el riesgo de ver cómo su cuenta queda inutilizada. Esto puede suponer problemas serios para cualquier persona, desde la devolución de recibos hasta la imposibilidad de cobrar una nómina.

Por este motivo, los expertos recomiendan actuar cuanto antes. La buena noticia es que, en la mayoría de los casos, la solución es sencilla y reversible, siempre que el cliente colabore. A continuación, te explicamos qué está ocurriendo con las cuentas del banco exactamente y cómo puedes protegerte.

El cierre masivo de cuentas del banco ya ha empezado en España

El detonante de esta oleada de cierres y bloqueos de las cuentas, es una decisión caprichosa de los bancos. Se trata de una exigencia legal recogida en la normativa española y europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En concreto, las entidades financieras están obligadas a verificar la identidad de sus clientes, conocer el origen de los fondos que manejan y asegurarse de que no se están utilizando para fines ilícitos. Cuando un cliente no facilita la información necesaria o no actualiza sus datos, el banco puede tomar medidas como restringir el acceso a la cuenta o incluso cerrarla definitivamente.

En este contexto, muchas personas se han visto sorprendidas por notificaciones de su banco exigiendo documentación adicional. Puede tratarse de un simple documento de identidad actualizado, un justificante de ingresos o información sobre la actividad económica del titular. Lo que antes se pasaba por alto, ahora se vigila con lupa. Y si no se entrega lo solicitado, la cuenta se bloquea. La medida, aunque impopular, tiene un objetivo claro: garantizar que el sistema financiero no se utilice como vía para actividades ilegales.

¿Quiénes están más expuestos a este tipo de bloqueos?

Aunque todos los clientes están potencialmente expuestos, hay ciertos perfiles que tienen más probabilidades de ser afectados y acabar con las cuentas del banco cerradas. Por ejemplo, aquellas personas que llevan años sin actualizar su documentación o que abrieron la cuenta en condiciones distintas a las actuales. También están en el punto de mira los titulares de cuentas conjuntas en las que haya discrepancias o conflictos. Si uno de los cotitulares da una orden y el otro la contradice, el banco puede optar por congelar la cuenta hasta que se resuelva el desacuerdo o intervenga un juez.

También es común que se pida documentación adicional a los clientes que reciben ingresos desde el extranjero, o a quienes tienen movimientos inusuales en sus cuentas. En todos estos casos, el banco tiene el deber de solicitar información para asegurarse de que no se está produciendo una operación sospechosa. Si el cliente se niega a colaborar, la entidad está legitimada para bloquear la cuenta, aunque esté al corriente de sus pagos o no tenga ninguna deuda.

Cómo recuperar el acceso si tu cuenta ha sido bloqueada

La parte positiva es que en la mayoría de los casos, el bloqueo no es definitivo. Si se trata de una simple falta de documentación, basta con entregarla para que el banco reactive la cuenta. Por eso, lo primero que hay que hacer si se recibe un aviso es contactar con la entidad lo antes posible y seguir las instrucciones. Normalmente, el proceso se puede resolver en pocos días. Lo más importante es no ignorar el aviso, ya que el tiempo juega en contra del cliente: cuanto más se retrase en reaccionar, más complicado puede ser restablecer el servicio.

En los casos más complejos, como los conflictos entre cotitulares o herederos, la solución puede requerir un acuerdo entre las partes o incluso una resolución judicial. Mientras tanto, la cuenta permanecerá bloqueada y no se podrá operar con normalidad. Esta situación puede tener consecuencias graves si, por ejemplo, es la cuenta donde se domicilian pagos importantes como el alquiler, la hipoteca o los suministros.

El consejo de los expertos

Ante esta situación, los expertos en derecho bancario y protección al consumidor son claros: lo mejor que puede hacer un cliente es prevenir. ¿Cómo? Verificando que todos sus datos están actualizados, entregando cualquier documentación que el banco solicite y revisando periódicamente los avisos que envían las entidades. Muchas veces, los bancos informan por correo electrónico o a través de su app, y es fácil que estos mensajes pasen desapercibidos.

También es aconsejable no dejar para el último momento cualquier trámite relacionado con la identidad o el origen de los fondos. Incluso si no se ha recibido ningún aviso, conviene ser proactivo. Una llamada al banco para confirmar que todo está en orden puede evitar un disgusto más adelante. Porque aunque el cierre de cuentas no sea una medida masiva en el sentido literal, sí afecta ya a miles de personas, y todo apunta a que los controles seguirán endureciéndose.