Alineación del Barcelona contra el Espanyol: once de gala con Ter Stegen para ganar la Liga

La alineación del Barcelona para medirse al Espanyol en Cornellá con motivo de la jornada 36 de la Liga tendrá a Ter Stegen como portero titular y a Iñigo Martínez como baja en defensa en un partido donde el equipo culé puede ganar la Liga. La que sería su número 28. Hansi Flick pondrá su once de gala en este derbi catalán.

El Barcelona se mide este jueves (21:30 horas) en Cornellá al Espanyol con motivo de la jornada 36 de la Liga. Tras ganar el pasado Clásico contra el Real Madrid, el equipo blaugrana tiene la Liga en su mano. Y en el derbi catalán de esta semana puede ya cantar el alirón. Después de este partido ya solamente quedarán dos jornadas por disputarse.

Por lo tanto, Hansi Flick busca su primera Liga con el Barcelona, la 28 de la historia del club catalán, en el mismo escenario donde Xavi la ganó hace justo dos años. Otra vez ante el Espanyol en un derbi muy caliente y ante un rival que todavía no ha amarrado la salvación matemática

La alineación del Barcelona para este jueves comienza en la portería. Ter Stegen podría salir como titular ante el Espanyol. El portero alemán ya ganó la Liga hace dos años en este mismo escenario y la historia podría volver a repetirse. El guardameta alemán podría sustituir a un Szczesny que ha seguido dejando dudas en los últimos compromisos del Barça-

La defensa del Barcelona contra el Espanyol tendrá la baja segura de Iñigo Martínez por sanción. También la de Koundé, que sigue lesionado. Por lo tanto, Eric García seguirá siendo titular en el lateral derecho. Y la pareja de centrales podría estar formada por Cubarsí y Christensen, aunque también Araujo podría ser titular por cualquiera de los dos. En el lateral izquierdo volverá a salir de inicio Gerard Martín y Balde esperará su turno en el banquillo después de volver a tener minutos contra el Real Madrid.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona no hay dudas. De Jong, Pedri y Dani Olmo volverán a salir de inicio al igual que contra el Inter y frente al Real Madrid. En el ataque hay novedades. La operación de urgencia de Ferran Torres (apendicitis) cambia los planes a Flick. Raphinha y Lamine Yamal jugarán y lo más posible es que Lewandowski regrese al once titular, aunque no se puede descartar que juegue con un 4-4-2 y en vez del polaco ponga a Fermín en el centro del campo.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse al Espanyol en la jornada 36 de la Liga: Ter Stegen; Eric García, Christensen, Cubarsí, Gerard Martín; De Jong, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Raphinha y Lewandowski.

