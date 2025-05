¿Abren hoy las tiendas de Mercadona en Madrid por el día de San Isidro?

Como cada 15 de mayo, Madrid se viste de fiesta hoy para rendir homenaje a su patrón, San Isidro Labrador. Es una de las fechas más queridas por los madrileños, marcada por la tradición, la fiesta popular y, sobre todo, un día festivo en el calendario de la ciudad. Sin embargo, con la celebración llega también la duda de cada año: ¿estarán abiertas las tiendas? Y, en concreto, ¿abrirá hoy Mercadona en Madrid por el día de San Isidro?.

La respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. A diferencia de otras fechas festivas nacionales, el 15 de mayo sólo se celebra en Madrid capital y en algunos municipios de la Comunidad, lo que implica que no todas las tiendas siguen la misma política de apertura. Mercadona, de hecho, es uno de los supermercados más importantes en España pero tiene una política de horarios clara, en la que se dice que todos los festivos cierra. Sin embargo, el día de hoy en Madrid es muy particular ya que como decimos, no es festivo en toda la comunidad. Por ello, si tienes pensado hacer la compra hoy, te contamos todo lo que necesitas saber sobre los supermercados Mercadona en Madrid en San Isidro: qué tiendas están abiertas, cuáles permanecen cerradas y cómo puedes comprobar el horario de tu establecimiento más cercano.

¿Abren hoy las tiendas de Mercadona en Madrid por San Isidro?

Mercadona, con más de 1.600 establecimientos repartidos entre España y Portugal, destaca por tener una estrategia muy estructurada en su operativa. No sólo se enfoca en ofrecer productos de calidad y proximidad, sino que también presta atención a las necesidades logísticas y humanas, como el descanso del personal o el ritmo de compra de los clientes. Por eso, en días festivos como el de hoy, 15 de mayo, la norma es que sus tiendas permanezcan cerradas, aunque sea una fiesta local.

Sin embargo, San Isidro no es un festivo de toda la Comunidad de Madrid, por lo que en municipios donde el 15 de mayo no es festivo, las tiendas sí mantienen su actividad en horario normal. Además, Mercadona suele respetar el calendario laboral de cada localidad, por lo que si el día no es festivo allí, lo más probable es que el supermercado funcione como un jueves cualquiera.

Tiendas cerradas en Madrid capital por San Isidro

En cambio, tal y como era de esperar, en la ciudad de Madrid las tiendas de Mercadona estarán cerradas hoy debido a la festividad. Así que si resides en Madrid ciudad y pensabas hacer la compra rápida antes de ir a la pradera o disfrutar de los chotis, tendrás que buscar alternativas. O, si tienes posibilidad de desplazarte, visitar alguno de los municipios colindantes donde sí habrá supermercados abiertos.

Municipios donde sí abren los supermercados Mercadona

Por suerte para quienes necesitan hacer la compra hoy, hay una larga lista de municipios madrileños donde Mercadona abrirá sus puertas en su horario habitual, a pesar de ser 15 de mayo. Entre ellos se encuentran localidades como Alcalá de Henares, Alcorcón, Aranjuez, Fuenlabrada, Getafe, Las Rozas, Leganés, Majadahonda o Parla, entre otros muchos.

En Alcalá de Henares, por ejemplo, todas las tiendas de Mercadona (como las situadas en C/ Rusia, Ctra. de Meco o Vía Complutense) estarán operativas desde las 9:00 hasta las 21:30 h, como cualquier otro jueves. Lo mismo ocurre en Alcorcón, donde varios establecimientos, incluidos los ubicados en el centro comercial Tres Aguas o en la calle Roma, estarán abiertos con normalidad.

Esta apertura se extiende a otras localidades como Collado Villalba, Colmenar Viejo, Daganzo de Arriba, El Escorial, Humanes, Pozuelo, Moralzarzal y San Agustín de Guadalix. En todos estos casos, el horario será el habitual, es decir, de 9:00 a 21:30 horas.

¿Cómo saber si tu Mercadona más cercano abre hoy?

Dado que no todas las tiendas siguen el mismo horario en San Isidro, la forma más sencilla y fiable de saber si tu Mercadona más cercano abre el 15 de mayo es utilizar el buscador de tiendas en su página web oficial. Allí puedes introducir tu código postal o el nombre del municipio y consultar no solo si el establecimiento abre, sino también su horario concreto e incluso si está en reformas o ha cambiado de dirección.

Este buscador es especialmente útil en fechas señaladas como hoy, ya que Mercadona lo actualiza frecuentemente para reflejar posibles cierres, obras o ajustes de horario. Así evitas el mal trago de ir hasta la tienda y encontrarte la persiana echada.

Y después del festivo, ¿vuelven a la normalidad?

Sí, tras el 15 de mayo, los supermercados Mercadona en toda la Comunidad de Madrid retoman sus horarios habituales. Es decir, abrirán de lunes a sábado de 9:00 a 21:30 horas. El único día que permanecerán cerrados completamente será el domingo 18 de mayo, como es habitual en la cadena.

Así que si prefieres esperar a hacer una compra grande o simplemente quieres reponer lo básico sin prisas, puedes planificar tu visita para el viernes o el sábado, días en los que todas las tiendas estarán disponibles con normalidad.