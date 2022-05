El pasado lunes 2 de mayo, Carla Barber vivió uno de los momentos más bonitos de su vida. Estamos hablando del instante en el que dio a luz a Bastian, su hijo. La doctora llegó al hospital por su propio pie, acompañada de Joseph, el empresario que actualmente es su pareja y padre del bebé que ya ha llegado a sus vidas.

Desde que supo que estaba embarazada y hasta que llegó el momento de compartirlo con sus seguidores, Carla Barber ha informado de todo aquello que tiene que ver con esta nueva etapa de su vida. Sobre todo, incidiendo en su estado de salud. Por ese mismo motivo, no es de extrañar que la canaria haya querido seguir haciéndolo tras el nacimiento de Bastian.

Además, ha querido dar detalles de esos primeros días con su recién estrenada maternidad: “Todo va viento en popa, nuestro guerrero está estupendamente”. Por si fuera poco, a través de su perfil en Instagram, Carla Barber ha querido dar más detalles de su parto, que finalmente fue por cesárea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dr. Carla Barber – Antiaging (@dr.carlabarber)

“Nuestro pequeño llegó al mundo por cesárea, traía varias vueltas de cordón alrededor del cuello”, comenzó diciendo la exconcursante de ‘Supervivientes’. “La profesionalidad de mi @dr.irgnaciopalomo hizo que todo saliera estupendamente. Pesó 2.850 gramos y midió 51 centímetros”, afirmó.

De esta manera, la doctora reconoció que todo salió a pedir de boca: “Sentirle, escucharle y verle nada más salir fue una sensación indescriptible que jamás olvidaré”. Lejos de que todo quede ahí, Carla Barber finaliza el texto con un mensaje de lo más cariñoso hacia su hijo: “Tenerle entre mis brazos ha sido el mayor de los regalos”.

Debemos tener en cuenta que, días antes de que se produjera el parto, la canaria no estaba pasando por su mejor momento en cuanto a salud se refiere. De hecho, a través de Instagram, aseguró que “he estado hablando con mi ginecólogo porque me he preocupado un poco al estar tan cerquita de la FPP. Me ha dicho que esté tranquila y que no me preocupe (…) Y que esperemos a ver cómo evoluciono”. Finalmente, todo quedó en un susto ya que Bastian nació completamente sano. Y eso es lo más importante. ¡Enhorabuena, pareja!