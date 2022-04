Carla Barber, una de las doctoras e influencers más conocidas de nuestro país, está viviendo la recta final de su embarazo. Bien es cierto que, aunque hasta el momento todo había ido a las mil maravillas, las últimas horas están siendo realmente complicadas para ella. Y es que la joven ha hecho saber a sus seguidores que, recientemente, ha enfermado de manera inesperada.

Todo comenzó cuando, al regresar a casa tras haber comido en un restaurante, Carla Barber comenzó a sentirse verdaderamente indispuesta. De hecho, tal y como ha confesado en una historia en Instagram, la doctora reconoció que “me he puesto malísima de pronto. Con malestar, muchísimos vómitos y diarrea”.

Por si fuera poco, la canaria hizo saber en qué situación se encontraba, a su vez, su padre: “Mi papi empezó ayer con los mismos síntomas. Hoy, 24 horas después, está mucho mejor. Tan solo malestar y cansancio”. Al ver cómo su padre ya estaba prácticamente recuperado, Carla Barber deseó que su mejoría fuera “igual de rápido”.

«Espero que esto sea un virus como parece que es», reconoció la exconcursante de ‘Supervivientes’. Lejos de que todo quede ahí, la influencer quiso dar más datos sobre su estado de salud, sobre todo por la preocupación que podría generar entre sus seguidores: “He estado hablando con mi ginecólogo porque me he preocupado un poco al estar tan cerquita de la FPP (Fecha Posible de Parto)”.

Es entonces cuando fue completamente honesta: “Me ha dicho que esté tranquila y no me preocupe, que me llamará en unas horas para ver cómo sigo”. Por si fuera poco, el médico quiso hacerle más recomendaciones: “Que me hidrate (suero y agua) y esperemos a ver cómo evoluciono”.

Varias horas después, Carla Barber quiso volver a utilizar sus redes sociales para hacer una pequeña actualización sobre su estado de salud. De esta manera confirmaba que, “de momento, no he vomitado. A pesar de que muchos estáis diciendo que Aquarius está totalmente desaconsejado según los médicos especialistas”. Es entonces cuando dejó claro que “yo, como siempre, haciendo todo lo contrario”. ¡Ojalá se recupere pronto!