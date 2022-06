Cardi B pone fecha de estreno a su nuevo single ‘Hot Shit’

Tras una larga temporada sin estrenar nueva música, la rapera estadounidense, Cardi B, ha anunciado su regreso a la industria con el estreno de un nuevo tema, Hot Shit, junto a Lil Durk y Kayne West. El lanzamiento de este nuevo sencillo viene un año después de que lanzara su último tema en solitario, UP, y dos años tras el estreno de su último proyecto discográfico, WAP junto a Megan Thee Stallion, consiguió romper innumerables récords, lo que supuso un desconcierto con su temporal retirada de la música.

El estreno de Hot Shit marcará un antes y un después en el regreso de la rapera más reconocida en la industria, el cual se espera que tenga lugar el próximo 1 de julio: “Mi nuevo sencillo estará disponible en todos los lados este viernes 7/1”, y que acompañó junto a un pequeño adelanto del nuevo tema. De igual manera, quiso poner la miel en los labios de sus seguidores con un aviso: “Mañana a las 8pm tengo otra sorpresa para ustedes”.

En los últimos años, la artista se ha convertido en la figura femenina más exitosa de la escena del hip hop a nivel mundial. Recordemos que en una entrevista para la revista XXL, la rapera confesó cuales serían sus planes de futuro, y lo cierto es que se está cumpliendo cada detalle.

En dicha comparecencia, reveló la intención de retirarse por un tiempo y finalizar el trabajo que ya inició hace más de un año. Tal y como anticipó, por estas fechas debería estrenarse su nuevo proyecto discográfico, sin embargo, sus planes se han demorado una vez más a causa de la situación pandémica.

“Me detuve en el trabajo de mi álbum de la nada porque siento que todo el asunto del Covid me desanimó para sacar mi disco. Porque quiero sacar un disco y quiero hacer una gira”, confesó la artista. Por ello, la pandemia ha sido uno de los motivos que han llevado a Cardi B a tomar este tipo de decisión, algo que sin lugar a duda, le ha restado motivación para estrenar su música.

My new single “Hot Shit” available everywhere THIS FRIDAY 7/1 🚨🚨

Tomorrow 8pm I got another surprise for yall, tune in 😘 pic.twitter.com/tMHJcAteum

— Cardi B (@iamcardib) June 27, 2022