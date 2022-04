Kanye West ha vuelto a dar que hablar. Esta misma semana, el polémico rapero estadounidense ha tomado la decisión de retirarse del cartel de Coachella. De esta forma, confirma que la presión popular ha podido con él, después de que se organizase una iniciativa en change.org para eliminar al cantante de las actuaciones del festival.

No obstante, ha sido él mismo quien ha decidido retirarse del festival, que dará comienzo el próximo 15 de abril. Cabe recordar que Kanye West era una de las estrellas más destacadas del festival estadounidense, con actuaciones confirmadas para los días 17 y el 24 de este mes.

Según informa el portal de noticias ‘Variety’, una fuente muy cercana del rapero estadounidense ha revelado que a pesar de que tan solo quedan unos días para el festival, Kanye ni siquiera había empezado a ensayar, por lo que sus más allegados se olían que finalmente no iba a actuar.

La cancelación de sus actuaciones en Coachella, siguen la línea de lo ocurrido a lo largo de lo que llevamos de año, pues el artista tampoco actuó en los premios Grammy, celebrados en Las Vegas, después de que la propia organización de los premios cancelase su actuación.

No obstante, a pesar de no haber acudido a la ceremonia, Kanye West se llevó dos premios: A la mejor canción de rap por ‘Jail’ y al de mejor interpretación de rap melódico por ‘Hurricane’. Dos premios que no pudo recoger durante la gala.

Las polémicas acompañan al rapero, desde que Kim Kardashian anunciasen su divorcio. La cosa se ha puesto bastante tensa entre ellos, y Kanye se ha despachado en varias ocasiones contra el nuevo novio de Kim, Pete Davidson. Además, se ha quejado en varias ocasiones de que Kim le impide ver a sus hijos, algo que ella ha negado.