Última hora sobre el paradero de Cansu Dere, actriz de ‘Infiel’, tras el terremoto de Turquía

Los fans de las series turcas siguen preocupados por el paradero de la actriz Cansu Dere, protagonista de las exitosas Infiel y Madre, tras el terremoto de Turquía y Siria. Su desaparición en los últimos días ha llenado de rumores las redes sociales. Te contamos la última hora sobre su paradero.

Todos los rumores comenzaron por un vídeo de la red social TikTok en el que se decía que estaba en las zonas afectada, aunque la información no viene de ninguna fuente fiable. Pese a que no está confirmado, la bola de nieve sigue creciendo gracias a que ella no ha dado señales de vida en ninguna de sus redes sociales y tampoco se la ha podido ver en ningún evento.

Las horas pasan y ni ella ni su familia desmienten esas informaciones, por lo que la preocupación es enorme desde hace días. Sorprende que la propia actriz no haya utilizado sus redes para desmentirlo, algo que sería fácil con solo una foto o un vídeo.

El único en tratar de aclarar esto ha sido la periodista Birsen Altuntas, que asegura que la protagonista de Infiel está trabajando en una campaña para ayudar a las víctimas del terremoto. De nuevo sin pruebas, sus palabras no ha servido para tranquilizar a sus fans.

«Disney Plus y FOX preparan una iniciativa para ayudar a la zona afectada por el terremoto desde el 7 de febrero. Según las noticias, la compañía proporcionará un mínimo de 1 millón de dólares (aproximadamente 19 millones de TL) de apoyo. Además, Halit Ergenç, Yılmaz Erdoğan, Şahan Gökbakar, Ata Demirer, Can Yaman, Cansu Dere, Demet Özdemir también apoyarán la transmisión conjunta de todos los canales de televisión la próxima semana», anunciaba.

Cansu Dere (#Infiel) está bien y no desaparecida como bulos que corren por ahí. La actriz está colaborando en un evento solidario a causa de la tragedia de los terremotos de Turquía. Además ella vive bastante lejos de la zona donde se han producido.pic.twitter.com/67m1nHz4sK — Eduardo Real (@Edu_Real_) February 10, 2023

Otro de los rumores que intenta confirmar que Cansu sigue sana y salva es un vídeo que circula en redes sociales y en el que algunos aseguran haberla visto. Se trata de un reportaje de una televisión turca en uno de los centros de recogida de alimentos para ayudar a los damnificados.

En las imágenes muchos aseguran ver a la actriz turca de Infiel preparando cajas y con una gorra roja. De nuevo, el vídeo deja muchas dudas de que pueda ser ella ya que muchos no se atreven a asegurar que es ella la que sale en esas imágenes.