Canales Rivera pide perdón en ‘Sálvame’ por el altercado pero no quiere dar más detalles

José Antonio Canales Rivera fue acusado de participar en una pelea durante los Carnavales de Cádiz. Según la dueña del bar, tuvo un enfrentamiento delante de todo el mundo, incluida su madre Teresa Rivera, quien trataba de calmarle sin éxito. Ahora, el acusado ha acudido a Sálvame para hablar de lo ocurrido.

Jorge Javier Vázquez ha explicado que la dueña del bar ha contado cómo ocurrió todo y además, sufrió daños durante la pelea, por ello ha decidido denunciarle. Ayer, durante su visita en Sálvame, quiso pedir perdón por lo sucedido: «Esto no tenía que haber pasado. No me identifico en absoluto, no es que sea ni más bueno ni más malo», afirmaba. Además, reconocía que había pasado mucha vergüenza viéndose en las imágenes.

😱😱😱 El grave altercado protagonizado por José Antonio Canales Rivera en plena calle: “Por tu padre ¡Vámonos ya!” pic.twitter.com/spv1hHBwK6 — VIDEOVLOG DE IGNACIO (@ignacio_vlog1) February 22, 2023

A pesar de la insistencia de los colaboradores para conocer más sobre lo sucedido, el torero no quiso entrar en detalles: «Creo que los motivos son suficiente como para defenderme, yo debí mantener una postura más paciente. Lo que me dijeron no tiene ninguna excusa con mi comportamiento. Ellos no se metieron con mi madre, solo que llega un momento que la paciencia se agota. En general, cuando se llega a esa situación porque el respeto se falta unos a otros», comentaba para que la audiencia pudiera entenderle.

Canales Rivera también quiso explicar que su madre todavía está muy enfadada con él y que al día siguiente de la pelea le echó una buena bronca. Por otra parte, ha querido pedir perdón a la dueña del bar y explicarle que no quiso hacerle daño en ningún momento: «Solo me queda pedir perdón una y otra vez», finalizaba.