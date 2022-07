Camilo y Evaluna: sale a la luz una foto del día en que se conocieron

Camilo y Evaluna se han convertido en una de las parejas del momento. Los artistas siempre se han caracterizado por su carácter amable y por su fuerte conexión con sus seguidores, a quienes trata como si de su propia familia se tratara. De hecho, es tal la cercanía con sus fans, que han sido varias las ocasiones en las que han compartido con ellos algunos detalles de su vida privada.

Anécdotas de sus viajes, días o que es lo que más le gusta hacer con el otro, siendo este último tema el tratado por la hija de Ricardo Montaner hace unos días, han sido algunas de las cosas compartidas por ellos. Pero, recientemente, el intérprete de Pegao ha sorprendido a todos al compartir una imagen con Evaluna de cuando se conocieron.

Hace unos años, la pareja explicó a través de su canal de YouTube cómo fue el momento en el que se conocieron por primera vez. «Yo estaba viviendo en Colombia y un día me contrataron para un evento y también estaba Camilo, yo no tenía ni idea de quién era y me saludó. Hablamos poco», comienza explicando Evaluna en el vídeo. «Teníamos parejas entonces», agregó Camilo.

Un primer encuentro que dio lugar a una relación sentimental en el año 2015, cuando decidieron ser novios. Al parecer, Evaluna le escribió por su cuenta de Twitter y Camilo le dijo que, «había estado pensando en ella». «Yo le pedí el número, habíamos terminado con nuestras parejas y empezamos a hablar por WhatsApp», comentó Evaluna.

Debido a ello, Camilo no ha dudado en compartir en sus redes sociales una imagen de ese primer encuentro con la actual madre de su hija Índigo. «Quédate con la gente que caminó contigo desde el comienzo… desde abajo», escribió el colombiano en la publicación. Sin duda, un día que, sin saberlo, cambió sus vidas para siempre.