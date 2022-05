Camilo: emotivo gesto, en pleno concierto, con una fan que sufrió una gran pérdida

Dicen que la música ayuda a curar el alma, y Camilo lo sabe. El intérprete de ‘Vida de Rico’ acaba de dar inicio a su ‘De adentro pa fuera tour’ haciendo parada en países como México para reencontrarse con su amada Tribu, tal y como él mismo ha apodado a sus fans.

Sin embargo, lo que seguro no vio venir el artista colombiano fue que uno de sus primeros conciertos de la gira, en Monterrey, se convertiría en uno de los más significativos y emocionales hasta ahora. Un momento que ha querido compartir en sus redes sociales y donde ha hecho partícipe al resto de sus seguidores de la carta que le llegó minutos previos a subirse al escenario.

«Hola Camilo, buenas tardes. Perdona el atrevimiento. Hay una fan tuya que te adora. Recientemente contrajo nupcias y así mismo perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarte un saludo con un mensajito, algo como: ‘Ánimo Gloria, hay alguien en el cielo que te cuida’. Ella vendrá a verte en la noche. Gracias, que Dios te siga bendiciendo», se puede leer.

Al leer las palabras de la fan, Camilo no lo dudó dos veces. El artista volvió a demostrar una vez más el enorme corazón que alberga y cumplió los deseos de su emisor. Completamente emocionado y con los sentimientos a flor de piel, el colombiano se subió al escenario y llevó a cabo el objetivo que le fue encomendado.

«Esta noche me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía, todo el amor y toda la honra a Gloria, que no sé dónde está, pero hay una persona aquí que se llama Gloria que hace poquito contrajo nupcias, se casó, y su esposo ya no está aquí con nosotros», comenzó explicando a los fans que acudieron a verle en la ciudad mexicana.

«Y ella decidió venir hoy aquí y asumo que habría querido venir con él, pero Gloria, ánimo. Estas canciones y todo el amor que destilan, esta noche son para ti. Gracias por venir», se dirigía directamente a ella. Un gesto que se ganó el aplauso unánime de todo el recinto y con el que Camilo, hizo feliz a muchas personas, pero a una en especial gracias a su música.