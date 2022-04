Camila Cabello ha vuelto a hacer hincapié en la importancia de la salud mental y la autoestima. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la artista estadounidense ha compartido una experiencia personal que vivió hace unos días, cuando unos fotógrafos arruinaron un viaje en el que tenía como objetivo relajarse y descansar.

Hace aproximadamente un año, unas imágenes de Camila Cabello en la playa se volvieron virales, cuestionando la forma física y el cuerpo de la artista. Fueron muchas las personas que apoyaron a la cantante, debido a la presión mediática a la que fue sometida en ese momento. Y desde entonces, muchas cosas han cambiado en ella, tal y como ha explicado en su último post de Instagram.

La artista de 25 años, contaba con unos días de vacaciones y viajó hasta Miami. No obstante, debido a lo ocurrido el año pasado, Camila no fue capaz a relajarse, pues sabía que su día de playa se iba a convertir en una sesión de fotos, y así fue. Los paparazis estuvieron persiguiendo a la cantante todo el fin de semana, y ahora, ella ha querido hacer una reflexión sobre este asunto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por camila (@camila_cabello)

«Hoy me he comprado un bikini nuevo, un conjunto muy bonito, me he puesto brillo de labios y no he comido nada demasiado pesado antes de entrar en el océano porque sabía que iba a ser básicamente una sesión de fotos», comienza el texto publicado por la artista en su cuenta de Instagram.

«Me apreté tanto los abdominales que no respiraba y apenas sonreía y era tan consciente de dónde estaban los paparazzi todo el tiempo que no podía dejarme llevar, relajarme y hacer lo que se supone que debemos hacer cuando salimos a la naturaleza», continúa.

La artista ha asegurado que nunca lo había pasado tan mal en la playa: «Me he sentido súper vulnerable y poco preparada: he llevado bikinis que me quedaban pequeños y no he prestado atención a mi aspecto, y luego he visto las fotos en Internet y los comentarios y me he sentido tan molesta».

Es más, Camila ha asegurado que por culpa de las fotos que se han publicado de ella en bikini, su autoestima se ha dañado. No obstante, en la reflexión publicada en su cuenta de Instagram asegura que esto no va a volver a pasar: «a partir de ahora, cuando vaya a la playa, disfrutaré como los niños: libre, sin artificios, sin intentar aparentar nada». Unas palabras que han sido muy aplaudidas tanto por sus seguidores, como por otras celebrities como la actriz Lily Collins o Paris Hilton.