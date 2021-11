La cuenta atrás para el lanzamiento del nuevo proyecto discográfico de Bruno Mars junto a Silk Sonic ha comenzado. Y es que, el próximo 12 de noviembre el mundo podrá disfrutar del los nuevos temas del intérprete, los cuales llevan siendo esperados por sus fans desde hace bastante tiempo.

El inminente estreno de un disco con el que Bruno Mars ya ha ido mostrando pequeñas píldoras musicales de lo que se viene con este nuevo disco. Hasta el momento, canciones como ‘Leave the door open’ y ‘Skate’ han sido su mejor carta de presentación. Pero, para hacer la espera mucho más amena y a la vez más tentadora, el cantante ha regresado y lo ha hecho con un nuevo sencillo musical.

Presentado como un nuevo adelanto del proyecto, Bruno Mars ha lanzado ‘Smokin Out The Window’, un tema con que ha demostrado que este nuevo álbum no va a decepcionar a nadie. Se trata de una canción cargada de la esencia inconfundible de Mars y con la que no volver a darle al play es una misión completamente imposible.

Un ansiado lanzamiento que ha visto la luz del mundo de forma simultanea a su videoclip oficial, el cual ha sido dirigido por Mars y John Esparza y en menos de 7 horas ya supera el millón de reproducciones. Además, ya se encuentra posicionado entre los videos más vistos del momento, una autentica locura con la que Bruno Mars ha vuelto a demostrar el por qué es uno de los artistas más consagrados en la industria musical.

El estreno de ‘Smokin Out The Window’ ha alimentado una vez más las ganas de escuchar ‘An evening with Silk Sonic’, un disco donde el ritmo promete no faltar. Ahora, sí, los días para poder disfrutar al 100% de la nueva música de Bruno están contados.