Bruce Springsteen anuncia la fecha de estreno de ‘Only The Strong Survive’, su álbum

El cantante Bruce Springsteen anunciaba en sus redes sociales que tenía algo muy importante que contar. Después de una corta pero larga espera para sus fans, Bruce publicaba en Instagram que su próximo álbum Only The Strong Survive, verá la luz el próximo 11 de noviembre.

Como bien ha comentado Bruce Springsteen, se trata de un álbum compuesto por 15 hits de la música soul. El artista acompañó la noticia de su próximo disco con un video donde aparece él versionando una de las canciones que lo componen titulada Do I Love You (Indeed I Do), canción compuesta por Frank Wilson en 1965, de la que él se ha reconocido muy fan.

El cantante llevaba ya dos años sin sacar un disco y ha sorprendido a todos con el anuncio de este nuevo disco tan inesperado. Bruce comentó que mientras grababa su nuevo álbum descubrió una nueva faceta de su voz, que le hizo borrar todo lo que había estado haciendo y volver a empezar. Esto fue debido a que se puso a versionar canciones de artistas como Aretha Franklin, Jerry Butler o Sam Moore y le gustó mucho como encajaba su voz en este estilo.

La intención que Bruce Springsteen persigue es hacer llegar a las nuevas generaciones una música muy poco escuchada actualmente como es el soul. El cantante que recientemente ha cumplido 73 años aparece en el video de Do I Love You, muy animado con un coro góspel acompañándole durante toda la canción.

Hace unos meses anunciaba su gira por Europa, gira que empezará en el Estadio Olímpic de Barcelona el 28 de abril por todo lo alto. Los fans están muy emocionados pues Bruce irá acompañado de la E Street Band, banda que no venían a España desde 2017.

“Después de seis años, espero ver a nuestros grandes y leales seguidores el próximo año. Estoy deseando volver a compartir escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos allí el año que viene y más allá”, comentaba el artista en sus redes sociales.