Britney Spears preocupa a su entorno: la artista vuelve a estallar a través de Instagram

En los últimos días, Britney Spears ha vuelto a ser noticia. El pasado viernes la artista estadounidense volvió a estallar a través de su cuenta de Instagram, en esta ocasión, contra todos aquellos que ponían en duda su salud mental,

«No tengo ningún tipo de crisis. Soy quien soy, intento seguir adelante con mi vida y nunca me he sentido mejor», aseguraba la artista a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, ese mismo día saltó la noticia de que su entorno estaría en un punto de máxima preocupación.

De esta forma, el entorno de Britney Spears estaría buscando ayuda profesional. Según informa el portal TMZ, el marido de la artista, Sam Asghari; su representante y su círculo más íntimo habrían estado hablando del tema, pues temen por su bienestar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de River Red (@britneyspears)

«Me enferma el estómago que incluso sea legal que las personas inventen historias de que casi muero. ¡Quiero decir que ya está bien! Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor! Sinceramente no me sorprende para nada… ¡¡¡Otra vez haciendo lo mejor que puedo!!!», escribió Britney Spears en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, su entorno más cercano estaría planteándose que la cantante siga un tratamiento con especialistas en una casa en Los Angeles. Tal y como informa el portal Page Six, la artista cree que es algo innecesario y no quiere someterse a ningún tratamiento.

«Hay demasiada histeria en los medios en estos momentos», señala la misma fuente, haciendo referencia a cuando sus fans llamaron a la policía para que se presentase en su domicilio. Mientras que Britney Spears asegura que: «Estoy en 2023, no es 2007. Estoy haciendo una lasaña y como dice mi marido: no creas todo lo que lees».