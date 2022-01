El 2022 no ha empezado demasiado bien para Los Sindulfos en el exitoso programa ‘Boom’ de Antena 3. A pesar de que los zaragozanos salieron victoriosos en el programa del día, firmaron este lunes una de las peores bombas finales que se recuerdan en el concurso presentado por Juanra Bonet.

Ni la motivación de los más de tres millones de euros del bote (3.320.000€) sirvió para que Raúl, Vicente y Miguel (Jesús fue eliminado por sus rivales del día, Los Indecisos) lograran el ansiado premio. Y es que el famoso equipo comenzó el año con muy mal pie.

No obstante, piensan remontar, y no desanimaron a pesar de protagonizar una bomba tan desastrosa. Tanto ellos como Juanra Bonet, dejaron claro que un mal día lo puede tener cualquiera y que no pasa nada por cometer un fallo.

🔮 ¡AÑO NUEVO, BOOMBITA NUEVA! 🔮 💥 Aunque esta bomba no explote, sí que hará ganar más dinero al equipo que no consiga llegar a la final. 🤑🤑

En la Bomba Final, Juanra Bonet fue enunciando las preguntas a los concursantes, que acabaron con 8 preguntas sin responder, llegando a fallar hasta seis de forma consecutiva, y con tan solo 20 segundos para acertarlas.

Mientras que Raúl resolvió la 8 y la 10 con ayuda de su compañero Miguel, pero no supieron contestar ninguna más, explotándoles la bomba y dejándoles sin el ansiado bote: «A seis ¡Madre mía! Ha sido un día de indecisión total», exclamó el presentador

Por otro lado, Los Sindulfos ya han participado en 14 programas, donde han acumulado 67.600 euros, incluida La Bomba de Cristal con 600€, que se estrenó este lunes en ‘Boom’ como novedad de este año que acaba de comenzar.