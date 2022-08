Las apuestas de ficción de Telecinco para este verano continúan llegando y la última en estrenarse ha sido Blanca, la serie revelación en Italia que se emite todos los jueves en pleno prime time de la cadena. Una serie en la que una joven y su perro guía son los protagonistas, y que ya ha conquistado a los espectadores.

Protagonizada por la actriz italiana María Chiara Giannetta, Blanca cuenta la historia de una joven ciega, que tras la pérdida de su hermana mayor por violencia de género, adquiere un fuerte sentido de la justicia, de esta forma, consigue comenzar a formar parte del cuerpo de policías.

Este jueves 11 de agosto, Telecinco emite un nuevo capítulo de Blanca. Un capítulo que volverá a emocionar a los espectadores, y donde la joven volverá a demostrar que es capaz de superar todos los retos que le pone la vida a diario.

De esta forma, en este nuevo capítulo de Blanca, la joven volverá a afrontar cada día nuevos retos, especialmente desde que tomó la decisión de irse a vivir a la casa que su familia tiene en Génova, junto a su perro guía Linneo como su compañía. En el capítulo, la joven pide comida a domicilio y después de publicar una crítica negativa sobre uno de sus platos, conoce a Nanni un cocinero que tendrá un gran protagonismo en su vida.

Por otro lado, en el ámbito profesional, Blanca está totalmente convencida de que el asesinato de Marguerita ha sido un caso de violencia doméstica, y no parará hasta conocer la verdad. De esta forma, Lucía, la hija de su hermana, le confiesa que su padre Gianni no salió de casa la noche en que su madre falleció y que ella llevaba mucho tiempo vigilándole para que no bebiera.

A pesar de que Blanca es consciente de que la declaración de Lucía no es una prueba que se pueda presentar ante el juez, cree que quizás pueda servirle para convencer al inspector Liguori para que siga investigando el caso y que el hermana no se quede en el olvido sin ningún culpable. ¿Lo conseguirá?.