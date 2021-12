La cantante estadounidense Doja Cat ha desvelado en una entrevista para ‘Rolling Stone’ que Billie Eilish habló con ella en 2017 para invitarla a aparecer en una canción que después pasó a ser ‘Bellyache’. Esta canción se estrenó durante ese año como segundo single de su primer EP ‘Don’t Smile At Me’, con el que empezó a alcanzar la fama.

«Recuerdo que pensé que era muy bonito. Me encantaba. No se me ocurría nada para escribir. Fue uno de mis momentos de bloqueo de escritor», empezó a explicar Doja. No obstante, a la artista no le ha causado ningún problema no haber querido participar en uno de los primeros éxitos de la joven revelación en aquellos momentos. «Recuerdo haber visto esa canción y pensar: ‘Bien por ella. Es increíble’. Pero no creo que la canción fuera para mí. Era bastante difícil de componer”, explicó acerca de su decisión de no aceptar la oferta de Billie Eilish.

Además, Doja Cat durante la entrevista tocó el nombre de un productor que ha trabajado con ella en varias ocasiones, Dr. Luke. Conocido tambien por Lukasz Gottwld, ha producido canciones de la estadounidense como ‘Juicy’, ‘Say So’, ‘Need To Know’ o la colaboración junto a SZA ‘Kiss Me More’. Este trabaja para Kemosabe, el sello de RCA Records de Gottwald, desde hace siete años y tres de sus álbumes han sido producidos por él.

Al poco tiempo de que la cantante estrenase su primer EP ‘Purrr!’, Gottwald fue denunciado por Kesha por abusos y agresiones sexuales, pero él lo negó y fueron rechazadas por la justicia, por lo que Kesha meses después lo retiró. «No he trabajado con él en mucho tiempo», explicó Doja durante la entrevista. «Hay cosas en las que está acreditado, en las que yo digo: ‘Hmm, no sé, no sé si hiciste algo en eso’. La cuestión es que ha conseguido algo de crédito para la mierda. Y, ya sabes, es lo que sea. No creo que necesite trabajar con él de nuevo. No creo que necesite trabajar con él en el futuro. Sé que… creo que fue definitivamente bueno de mi parte trabajar con él», relata sobre su posible colaboración con él más adelante.

La artista también quiso añadir que Gottwald incluso dijo que se le dieron créditos a ella en cosas que no merecía, a lo que ella responde que no es verdad y que los créditos que se le adjudican en su música son ciertos, ya que él no tiene pruebas de que eso sea verdad. Ante esto, ¿tú de qué lado estás?