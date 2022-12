Billie Eilish desvela que ya está trabajando en su tercer disco

El nuevo disco de Billie Eilish ya está en marcha. Así lo ha desvelado la propia artista durante la sexta entrevista anual que realiza con Vanity Fair cada 18 de noviembre. Una entrevista en la que se ha sincerado sobre el que será su tercer álbum de estudio.

Tras haber finalizado la gira de presentación de su segundo álbum de estudio, la artista estadounidense ha anunciado que ya está trabajando en su nuevo disco. Un disco en el que una vez más, volverá a trabajar junto a su hermano Phineas, su mano derecha desde que comenzó su carrera.

«Estamos empezando a hacer música de nuevo. Recién comenzamos el proceso de hacer un álbum, lo cual es realmente emocionante… Estoy saliendo mucho con mi hermano. ¡Él es mi amigo!» explicó Billie Eilish sobre la puesta en marcha de su nuevo disco.

«He tenido una gran transformación este año con mi estilo de vida. Ha sido un proceso realmente loco, y me siento mejor conmigo misma que nunca”, explicó la artista. “Simplemente me veo completamente diferente, lo que me hace sentir orgullosa. Trabajé muy duro para ello».

La artista estadounidense también se ha sincerado sobre las prioridades de su vida ahora mismo: «Lo más importante para mí ahora es estar en contacto conmigo misma… y cómo me siento realmente. Y escuchando mi instinto. Confiando en mi instinto. Mi familia es buena, sana y feliz, y mi relación con ellos es muy sólida. Eso es lo que es importante para mí».

Por otro lado, la artista también ha abordado de una manera discreta su relación sentimental con Jesse Rutherford: «Sí, estamos saliendo. Y es realmente genial y estoy muy emocionada y muy feliz por ello», explicó sin querer entrar en más detalles sobre su vida privada.