Beret: comienza la cuenta atrás para el estreno de ‘Resiliencia’, su nuevo álbum

La cuenta atrás para el nuevo disco de Beret está a punto de terminar. Este viernes 11 de noviembre verá la luz Resiliencia, el nuevo disco del artista sevillano. Un disco muy esperado, que apunta a convertirse en uno de los álbumes más vendidos del año.

Se trata del segundo álbum de estudio de Beret. El primero llegó en el año 2019, bajo el título de Prisma, tras haberse convertido en uno de los artistas revelación de nuestro país. Y ahora, convertido en uno de los artistas más consolidados de la escena musical española, regresa con un nuevo disco, con el que promete no defraudar a sus fans.

Tras el lanzamiento de su primer disco, Beret se encerró en el estudio a trabajar en su nuevo proyecto discográfico. Un disco al que pilló una pandemia en medio de las grabaciones, y que finalmente verá la luz para poner el broche de oro a un 2022 redondo profesionalmente.

«He estado tres años haciendo el disco y parece que no me lo creo, porque tengo la rutina y no me lo creo aún. Para mí es mejor que el anterior, así que, ya veréis», dijo el artista hace unos meses cuando confirmó que ya había terminado su nuevo disco.

Un disco del que ya conocemos algunas canciones, como El día menos pensado, El diablo junto a Beret o Porfa no te vayas junto a Morat. Además, también habrá colaboraciones que no han visto la luz aún, como su esperada colaboración con Malú.

Por otro lado, dos días antes del lanzamiento del disco, este 9 de noviembre, verá la luz Beso Robado, el último adelanto antes de la publicación de Resiliencia. Una canción que el artista define como «una de las mejores canciones que he escrito en mi vida».