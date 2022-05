Belén Rodríguez: el verdadero motivo por el que no fue a la boda del hijo de Carmen Borrego

Belén Rodríguez ha revelado el motivo por el que no pudo acudir a la boda del hijo de Carmen Borrego. La polémica sobre el enlace continúa a día de hoy y no tiene pinta de que vaya a acabar muy pronto.

La periodista ha acudido a ‘Sálvame’ y ha querido dejar claro por qué falto a la celebración de su amiga. Sin embargo, la colaboradora ya comentó que no podía ir por su operación de pecho y sus problemas en las piernas. «Yo no he mentido con los motivos de la pierna y el pecho. Esos son dos motivos. Tengo cinco», comienza la madrileña.

«El resto de motivos forman parte del ámbito privado. Pero Carmen los sabe perfectamente. Si Carmen tiene algún problema, el que sea, yo voy a estar ahí, como he estado siempre. Pero en esta boda, pues era algo familiar y no podía ir. Ya está», explica Belén Rodríguez.

Además, otra de las razones por las que la periodista no acudió a la boda fue tenía que ver con la lista de invitados. «Yo no conocía a nadie de la boda. Conocía a Carmen, a Terelu y a sus hijos. Si hubiera invitado a otras personas, habría tenido más posibilidades de ir», comenta la madrileña.

Este encuentro ha servido para acercar posturas y en el que se ha hablado del tema con total naturalidad. «Carmen ha dicho que no me echó de menos para nada. Si Carmen tiene un problema yo voy a ser la primera para hablarlo y ella también. Era una celebración familiar y yo no me encontraba bien, pero no es verdad que yo esté defraudada con ella», ha asegurado Belén Rodríguez.

La conversación entre la periodista y la hija de María Teresa Campos ha acabado de la mejor forma posible. Ambas han zanjado el tema y seguirán manteniendo esa amistad que las une desde hace muchos años.