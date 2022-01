Belén Rodríguez es una de las colaboradoras más sorprendentes de ‘Sálvame’. Si hace unos meses dejaba atónitos a todos los espectadores de ‘Sábado Deluxe’ sometiéndose por primera vez al polígrafo de Conchita donde confesó, entre otras cosas, haber hecho un trío con Jorge Javier Vázquez, en esta ocasión, ha confesado tener anécdotas muy curiosas de cara a un próximo poli.

Así lo ha dejó ver el pasado sábado, cuando afirmó que un segundo ‘Polideluxe’ sería «mucho más potente». Entre otras cosas, dijo que podía contar una anécdota que sucedió hace varios años en la que se hizo un predictor en una marisquería acompañado de Kiko Hernández.

Belén Rodríguez ‘ceba’ su segundo PoliDeluxe y lo hace cebando uno de los contenidos: «Va a ser más potente»https://t.co/zlonBxHoup — Deluxe (@DeluxeSabado) January 2, 2022

«Esto ocurrió hace tres o cuatro años cuando estaba cenando en una marisquería con mi compañero y amigo Kiko Hernández», empezó a relatar. En un momento de la cena, Ro le confesó a Kiko estar sumamente preocupada por un retraso en su periodo.

El colaborador, ante la preocupación de su amiga, decidió comprar no uno si no dos predictor para que su amiga se hiciera la prueba y saliera de dudas. «Hablando con Kiko sobre si hacer otro polígrafo me sugirió varias preguntas como, por ejemplo, si me he hecho dos predictor con un vaso en una marisquería», dijo entre risas.

Una confesión que levantó la curiosidad de sus compañeros de trabajo, quienes quisieron saber más sobre la estrambótica anécdota. «¿Pero quién podía ser el padre de la criatura?», preguntó María Patiño, completamente asombrada por la anécdota de Belén Rodríguez. Una pregunta que, evidentemente, prefirió no responder.

Otra cuestión que surgió a raíz de la historia fue el hecho de haber orinado en un vaso de un restaurante. Algo a lo que la colaboradora respondió tajantemente, «¡En algún sitio tenía que orinar!», dejando a todos perplejos. Sin duda, la comentarista tiene un sinfín de anécdotas guardadas de cara a un próximo ‘Polideluxe’, en el que las risas estarán aseguradas.