No es ningún secreto que ‘Café con aroma de mujer’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones del momento en Netflix. Lleva muchísimas semanas siendo número 1 en la plataforma de streaming, a pesar de que se estrenó hace varios meses. Uno de los puntos fuertes de esta serie es, sin lugar a dudas, la enorme complicidad que derrochan Laura Londoño (Gaviota) y William Levy (Sebastián Vallejo). Algo que ha logrado cautivar, incluso, a la propia Belén Esteban.

El pasado lunes 14 de marzo, en la nueva entrega de ‘Sálvame Lemon Tea’ presentada por María Patiño y Terelu Campos, dieron paso a un vídeo donde el actor cubano era protagonista. Un hecho por el que la de Paracuellos de Jarama no pudo evitar acompañar en directo a las presentadoras para lanzar un contundente mensaje al que da vida a Sebastián Vallejo en ‘Café con aroma de mujer’.

“William Levy, si me estás viendo desde Sudamérica, te tengo un mensaje”, comenzó diciendo Belén Esteban. “Quiero ser Gaviota. Me encantas, como actor, como persona, te sigo en Instagram”, aseguró la colaboradora sin quitar sus ojos de la cámara. Unas palabras que, como era de esperar, no han pasado desapercibidas.

La estrepitosa confesión de amor de Belén Esteban a William Levy

Vía: Telecinco pic.twitter.com/iN4HnwWu11 — Espectáculos España (@EsEspectaculos) March 14, 2022

Terelu Campos aprovechó la situación para bromear con su compañera: “Oye, se lo voy a decir a Miguel”. La protagonista de esta intervención en ‘Sálvame Lemon Tea’ no tardó en responder a la hija de María Teresa Campos: “El Miguel me entiende”. Es más que evidente que Belén es una de las tantas personas que están completamente enganchadas a esta nueva versión de ‘Café con aroma de mujer’.

Y siendo honestos, no es para menos. William Levy y Laura Londoño derrochan química en cada escena, pero también ocurre lo mismo con el resto de actores. Entre ellos destacan Carmen Villalobos (Lucía), Diego Cadavid (Iván Vallejo), Laura Archbold (Paula Vallejo), Mabel Moreno (Lucrecia) o Luces Velásquez (Julia), entre otros. Todo el equipo ha hecho un trabajo excepcional.

Lo cierto es que William Levy continúa causando sensación en España, un país que está a punto de recibirle con los brazos abiertos. Y es que el actor cubano visitará nuestro país en los próximos días para el rodaje de un nuevo proyecto, que lleva por título ‘Montecristo’, del que es protagonista. ¡Es evidente que está por uno de sus mejores momentos a nivel profesional!