Belén Esteban se lleva un corte en un plató de Miami en plenas grabaciones para Netflix

Hace ya semanas que Sálvame desapareció de la televisión tras su cancelación. Paralelamente a la emisión de sus últimos programas, se anunció que sus colaboradores protagonizarían una serie de Netflix basada en el magazine. Las grabaciones han comenzado y Belén Esteban y compañía pusieron rumbo a Miami para poder comenzar.

La madrileña junto a sus compañeros Kiko Matamoros, María Patiño, Víctor Sandoval, Chelo García-Cortés, Kiko Hernández y Terelu Campos han visitado el plató de Siéntese quien pueda de Univisión. Una de las tramas del docureality trata de cómo los colaboradores recorren programas de televisión similares a lo que fue Sálvame durante sus largos años de vida.

Belén Esteban se convirtió pronto en protagonista del espacio y hasta tuvieron que pararle los pies. Todos los visitantes están muy curtidos en el mundo de la televisión y en hablar frente a las cámaras, por lo que todos se mostraron bastante sueltos, aunque se tratara de un programa diferente al suyo. La conocida como ‘princesa del pueblo’ incluso se diría que fue un paso más allá compartiendo un montón de anécdotas sobre su vida y trabajo.

Una de las personas que trabaja en Siéntese quien pueda es Álex Rodríguez, antiguo conocido de todos los presentes ya que hace años trabajó durante algún tiempo en Telecinco. Él ha sido el encargado de ponerle freno a la española cuando ha considerado que estaba acaparando tiempo de más. “A ver, Belén, avanza. Que esto no puede durar cuatro horas como el programa de ustedes”, le regañaba el periodista.

Belén Esteban ha vuelto a ser protagonista más tarde de otro momento junto a Kiko Matamoros. Ella ha hablado de como pasó de ser fan de Rosalía a considerarla su amiga. Su compañero en clave de humor ha mencionado que quizá no debería presumir tanto ya que su amistad puede que no sea tan profunda cuando no se van juntas de vacaciones ni nada por estilo.