Belén Esteban se pronuncia ante los rumores de crisis con su marido

El pasado fin de semana, al plató de Fiesta llegó una noticia que dejó a todos completamente sin palabras. Y es que, según una reportera del programa de Emma García, Belén Esteban y Miguel Marcos podrían estar pasando por una crisis. Todo comenzó cuando la periodista comenzó diciendo lo siguiente:

“A la redacción de Fiesta , ha llegado una información que apunta a que Belén y Miguel podrían estar viviendo una de sus peores crisis de pareja”, aseguró la reportera del programa de Telecinco. Acto seguido, añadió: “A nosotros nos ha sorprendido porque nosotros tenemos relación con Belén Esteban y desconocíamos por completo esta noticia”.

Esta información dejó a todos los compañeros de Fiesta sin palabras. Sobre todo porque, hace tan solo unos días, Belén Esteban y Miguel Marcos celebraron su cuarto aniversario. El pasado fin de semana, mientras Miguel se encontraba en Madrid trabajando, Belén puso rumbo a Gran Canaria para disfrutar de un festival junto a Anabel Pantoja.

Belén Esteban y su marido, Miguel, podrían estar afrontando una crisis matrimonial #FiestaT5 https://t.co/JNaXPFw8lg — Fiesta (@fiestatelecinco) July 8, 2023

Por este motivo, a pesar de que la reportera trató de ponerse en contacto con la que fuera colaboradora de Sálvame, no ha obtenido respuesta. Fue entonces cuando, al enterarse en directo de los rumores de una posible crisis entre los dos, la propia Belén Esteban se puso en contacto con varios colaboradores del programa presentado por Emma García.

Leticia, una de las tertulianas, fue la que se pronunció ante este gesto: “Yo he podido hablar con Belén. Por supuesto me desmiente que esto sea verdad, de hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero. Eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores”.

Por si fuera poco, y tras incidir que estas informaciones son completamente falsas, la colaboradora de Fiesta fue más allá: “Belén no sabe de dónde salen estos rumores”. Además, deja muy claro que, en palabras de la de Paracuellos, “Miguel y ella están mejor que nunca”. ¡Asunto más que zanjado!