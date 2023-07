Se desvela el secreto mayor guardado de La Velada: el vídeo de Belen Esteban que te dejará alucinado

La historia de ‘Sálvame’ es la historia de Belén Esteban porque la colaboradora ha demostrado en el programa que es un personaje muy potente. Siempre tiene una frase preparada para acabar con sus rivales y el público le ha demostrado que está siempre con ella. Su presencia en la crónica social es una constante desde hace más de 20 años y ya no necesita a Jesulín de Ubrique. Sí, es cierto que saltó a la fama porque mantuvo una tormentosa relación con él, pero nada queda de este recuerdo.

Belén Esteban es un rostro con mucho poder, por eso le invitan a todos los eventos importantes. Ibai Llanos lo sabe y le pidió que estuviera presente en ‘La velada del año 3’. La colaboradora, después de estar un tiempo retirada debido a la cancelación de ‘Sálvame’, reapareció por todo lo alto y el público le recibió con una gran ovación. El revuelo fue tal que muchos periodistas pensaron que se trataba de Ibai, pero no. Los asistentes le estaban dando la bienvenida a la princesa de pueblo.

El vídeo más famoso de ‘La velada del año’

No es ningún secreto. Belén Esteban es muy cercana y siempre participa de los juegos que le propone el púbico. Se hace fotos con todo el mundo y muestra su mejor cara. Eso si, ha puesto una norma: no habla con nadie cuando va acompañada de su hija Andrea porque ella no quiere ser famosa y se siente bastante incómoda. En ‘La velada’ acudió sin ella y como no podía ser de otra forma estuvo muy cercana con sus fans. Dio lo mejor de ella. Lo que no sabía que era que le estaban grabando. Este material ya se ha convertido en tendencia en Twitter.

Uno de los asistentes a ‘La velada del año 3’ se acercó a hablar con la ex de Jesulín y le preguntó por la ropa que llevaba puesta. No es influencer ni nada por el estilo, pero es cierto que tiene mucho poder social y siempre que muestra alguna prenda no tarda en agotarse. Belén respondió con total sinceridad. “A ver, me han dicho que cuente mi outfit: el pantalón ZARA, las zapatillas Don Algodón y lo más valioso que llevo es este bolso Gucci, que es un regalo que me hicieron. Luego también llevo mi abanico de Alehop”.

Belén Esteban vuelve a hacer historia

El vídeo de Belén Esteban demuestra qué pasó en ‘La velada del año’. Fue una de las grandes protagonistas del evento, dio su mejor versión y aprovechó el tiempo al máximo. De momento se ha quedado sin ningún proyecto en Telecinco, pero para ella no es ningún problema, todo lo contrario. De hecho ha firmado con contrato con Netflix y asegura que cuando todo acabe descansará de los medios para poder centrase en su empresa. De momento sigue siendo una estrella, prueba de ello es lo que sucedió durante el evento organizado por Ibai: Esteban fue la gran protagonista.

Gerard Piqué fue amable con la colaboradora

María Patiño explicó en ‘Socialité’ que Belén Esteban le había contado todo. Gerard Piqué, otra de las piezas fundamentales en ‘La velada del año’, fue muy amable con la princesa del pueblo. De hecho le llegó a proponer participar en su programa, pero Belén no ha aceptado. Quiere estar un tiempo apartada de los medios.