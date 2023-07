Ibai Llanos (28), el popular streamer español, organiza este fin de semana la tercera edición de La Velada de Año, un evento deportivo que enfrenta en combates de boxeo, retransmitidos a través del canal de Twitch del bilbaíno, a reconocidos creadores de contenido digital en redes sociales, con otros rostros conocidos de la crónica social y/o de otra índole de nuestro país.

El acontecimiento, para el que se ha previsto una asistencia de cerca de sesenta mil personas, tiene lugar en el Estadio Cívitas Metropolitano, el recinto deportivo propiedad del Club Atlético de Madrid, situado en el barrio de Rosas, distrito de San Blas-Canillejas, en Madrid; y ha contado en las gradas, con personalidades como Gerard Piqué o Clara Chía, Fede Valverde, Marta Díaz y Sergio Reguilón, o la mismísima Belén Esteban, entre otros. «Esto es la hostia. Estoy flipando. He visto a Piqué y se ha tirado una foto conmigo. Se lo agradezco porque con todo lo que le hemos dado al pobre… Esto es una cosa única y tengo muchas ganas de vivirlo», ha expresado la de Paracuellos a su llegada al evento.

Belén Esteban a su llegada a La Velada del Año III / Twitch

Pese a que no entraba en los planes de la televisiva acudir, lo cierto es que no ha podido resistirse a no hacerlo después conocer cuál iba a ser el enclave que acogiera tal evento. Así lo desveló ella misma, hace escasos días, durante una entrevista que concedió al podcast Club 113. «¿No jodas que va a ser ahí? Pues a lo mejor voy ¿Vais vosotros? Es que yo nunca he visto una pelea, por eso me hace también ilusión», expresó.

Tras esto, Belén Esteban pidió, entre risas, una invitación directa que a las pocas horas, le fue concedida por el propio Ibai: «Belén Esteban viene a La Velada del Año», confirmó a sus seguidores. Una noticia que emocionó (y mucho) a la ex de Jesulín de Ubrique tras varios días cabizbaja por la cancelación definitiva de Sálvame tras catorce años años de emisión ininterrumpida en la pequeña pantalla.

Belén Esteban en un podcast / RRSS

Los artistas que formarán parte de la Velada del año 3

Pero estar en el estadio del club de su alma y ver una pelea de boxeo en directo no sería lo único bueno de lo que disfrute Belén Esteban en esta tercera edición del acontecimiento deportivo. En palabras del propio Ibai, este año se espera que La Velada del Año tenga una duración máxima de entre seis y siete horas, durante las cuales también habrá actuaciones de artistas invitados, como Feid, Quevedo, Rosario Flores, María Becerra, Estopa u Ozuna, entre otros todavía por desvelar.

Rosalía y Rauw Alejandro a su salida de un evento / Gtres

Y es que sí, habrá una perfomance sorpresa por parte de un artista cuya identidad todavía no se ha desvelado, y que muy bien podría ser la de Rosalía y su novio, Rauw Alejandro. Cabe recordar en este sentido, que son varias las veces que Belén Esteban se ha proclamado fan absoluta de la artista catalana y del puertorriqueño. «Es una persona a la que yo quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para mí, una de las mejores personas que he conocido. Me invitó a un concierto suyo en Madrid y desde ahí somos amigas, yo la quiero muchísimo. Y también quiero a su hermana Pili, a su madre Pilar, a Albert que va con ella en el equipo y es maravilloso», señaló el el programa antes citado.