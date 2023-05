El pasado miércoles 3 de mayo disfrutamos de una nueva entrega de Sálvame. De esta manera, Belén Esteban quiso aprovechar la ocasión para arremeter contra Jesulín de Ubrique como figura paterna de la hija que tienen en común. Recordemos que el diestro regresa a Telecinco como parte de la nueva temporada de Mi casa es la tuya de Bertín Osborne.

A pesar de que insistía en que debía permanecer en silencio porque se lo prometió a su hija, en varias ocasiones no ha podido evitar hablar. Y el pasado miércoles fue ese caso. “Toda la familia sabe lo que hay, pero se callan por miedo”, aseguró, sin ningún tipo de tapujo, la colaboradora de Sálvame.

“Lo digo de corazón, yo estoy muy contenta de que vuelva a la tele. Lo que tiene que hacer es trabajar para olvidarse de muchas cosas”, espetó. Acto seguido, Belén Esteban quiso ir muchísimo más allá, con una afirmación que dejó sin palabras a sus compañeros: “Es un desgraciado, vende una felicidad que no tiene”.

. @BelenEstebanM cuenta cómo fue su último encuentro con Jesulín: «Nos saludamos educadamente y ya está»#yoveosálvame https://t.co/Ks06EGW4tA — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 3, 2023

Aprovechando la oportunidad, la de Paracuellos quiso dejar algo muy claro: “Yo no necesito nada, solo necesito que en vez de tres sean cuatro”. Su único deseo es que todos los hijos del diestro sean tratados de igual forma. Además, la colaboradora se ha quejado de los límites impuestos a Sálvame en cuanto al código ético, ya que no se les permite hablar de la actual mujer de Jesulín de Ubrique.

“Nosotros no podemos hablar de ‘La Jose’ (María José Campanario) pero él sí en el programa de Bertín Osborne”, aseguró. Mirando a cámara, Belén Esteban volvió a mostrarse de lo más contundente: “Qué suerte tienes. Porque tú y tu familia sabéis lo que hay, incluso gente de Ubrique”. “La persona que tenemos en común es alguien gracias a su familia materna”, recordó la tertuliana.

El sorprendente mensaje de la familia de Jesulín: »Todo lo que diga Belén es verdad»#yoveosálvame https://t.co/mqRSsPwCkB — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 3, 2023

“Repito: si me dejaran haría más audiencia que Tu cara me suena. No quiero hablar, pero estoy muy orgullosa porque la primogénita tiene una carrera con matrícula de honor, y en nuestra familia y en la suya nadie ha tenido matrícula de honor en su puta vida”, aseguró, ganándose el aplauso del público.

Por si fuera poco, Belén quiso tirar de autocrítica para dejar clara una cosa más: “No echo la culpa a María José, que se la he echado muchas veces y muchas sin razón. La culpa la tienes tú”, dijo, dirigiéndose a Jesulín de Ubrique. Además, ha confesado que, en el caso en el que el diestro le pida disculpas, no sería capaz de perdonarle. Y todo “porque ha hecho sufrir a lo que más quiero”.