Belén Esteban, contra ‘Sálvame’ por su cobertura en el tanatorio de Bernardo Pantoja

El pasado lunes 28 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Sálvame. La primera imagen que pudimos ver era la de Adela González y María Patiño junto a Belén Esteban, en el centro del plató. La tertuliana dejó claro que tenía muchas cosas que contar pero, sobre todo, quería mostrar su descontento con el programa.

Y todo por la cobertura que hizo Sálvame, el pasado viernes, desde el tanatorio en el que se encontraban los restos mortales de Bernardo Pantoja, padre de su compañera Anabel Pantoja. Todo comenzó cuando Adela González hizo saber a los espectadores lo siguiente: “Belén ha venido hoy entre triste, caliente y enfadada. Todo a la vez”.

La de Paracuellos quiso puntualizar a su compañera: “Estoy triste, no estoy enfadada. Pero hay momentos en los que te sale la vena, porque Anabel no es mi amiga, es mi familia”. Acto seguido, Belén Esteban se explicó: “Tengo que decir, y aunque me regañen, que el viernes el programa me pareció vergonzoso”.

Belén Esteban: «Vengo triste, vengo a defender a mi amiga Anabel Pantoja» #yoveosálvame

Lejos de que todo quede ahí, la colaboradora de Sálvame quiso ir más allá: “Es la primera vez en mi vida que me avergüenzo del programa donde trabajo”. Además, añadió: “Es que vende más la bulla que la verdad”. Una frase que provocó la inevitable reacción por parte del director del programa, David Valldeperas.

La madrileña no tardó en aprovechar ese momento para dejarle algo claro: “Eres mi amigo, y luego mi director”. María Patiño, que se había mantenido en silencio hasta entonces, quiso hablar: “Hazme caso, porque a mí a veces me dicen cosas y soy yo la que toma la decisión de hacerlo o no”.

“Yo no soy portavoz de Anabel Pantoja, pero yo quiero decir que vengo a trabajar y vengo a defenderla”, dejó claro la de Paracuellos. Aprovechando la ocasión, anunció algo que iba a ocurrir esa misma tarde en Sálvame: “Magdalena hoy iba a venir, pero los hijos no la han dejado”. Belén no tardó en dar a conocer su opinión ante este suceso ocurrido a las puertas del tanatorio, alegando que fue un “desmayo ficticio”.