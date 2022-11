‘Sábado Deluxe’: Belén Esteban desmiente la pelea de Anabel Pantoja y Junco en el funeral

Después de conocerse la noticia del fallecimiento de Bernardo Pantoja, padre de Anabel Pantoja, Belén Esteban viajó Sevilla para estar junto a su amiga en un momento tan difícil. La colaboradora fue testigo de todo lo que ocurrió el sábado y no dudó en conectar por teléfono con Sábado Deluxe para desmentir una información que afectaba a la sobrina de Isabel Pantoja.

En Sábado Deluxe se habló de una supuesta pelea por una medalla del fallecido en el entierro. Una información que Belén Esteban desmintió de manera tajante, tras pedir respeto por su amiga en un momento tan complicado como el que está viviendo.

«Yo entro para defender a mi amiga Anabel. He pasado el día con ella y también he estado con Junco, que me parece una persona maravillosa, pero las personas que están alrededor de Junco son las que filtran información delicada, y además falsa, a los periodistas”, expresó la colaboradora.

Belén Esteban aclara que no es cierto que Anabel echase de la habitación del hospital a Junco #pantodespedida — Deluxe (@DeluxeSabado) November 26, 2022

«No es cierto que Anabel tuviera una pelea con Junco por una medalla de Bernardo, esa medalla siempre ha sido de Anabel y su madre la estaba guardando porque era de sus abuelos paternos, ayer Merchi se la llevó al tanatorio para que se la pusiera, no es verdad que Junco y ella se pelearan por eso”, añadió la colaboradora.

Por otro lado, Belén Esteban desmintió que Junco no se enterase de la muerte de su marido, Bernardo Pantoja, al momento: “Junco estaba de la mano de Isabel Pantoja en el cabecero de la cama de Bernardo cuando falleció, no se enteró por televisión”, explicaba.

“Me gustaría que hubierais visto la imagen que vi yo en la iglesia”, señalaba Belén Esteban. “He estado en el funeral y cuando han incinerado a Bernardo han sido Anabel y Junco las únicas que han estado allí presentes esperando las cenizas de su padre y de su marido. Anabel le ha dado a Junco su sitio”, zanjó la colaboradora.