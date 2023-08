Bebe Rexha y David Guetta, juntos en ‘One in a Million’

David Guetta y Bebe Rexha han colaborado en un nuevo single, bajo el título de One in a Million. Se trata de una canción muy esperada por todos sus fans, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, y que no ha tardado en convertirse en un éxito a nivel global.

“Eres mi único, uno en un millón. Es como si alguien te hubiera recogido del cielo. Tal vez te conocí por una razón. Y no puedo creer que los dos estemos vivos al mismo tiempo”, dice la letra de la canción, en la que Bebe Rexha vuelve a demostrar una vez más su gran capacidad vocal.

One in a Million es el primer lanzamiento de la artista estadounidense desde que lanzó su tercer álbum de estudio, bajo el título de Bebe, el pasado mes de abril. El álbum presentaba varias colaboraciones, incluyendo Satellite con Snoop Dogg y Seasons con Dolly Parton.

One in a Million (with @DavidGuetta) is all yours 💫 Stream it now https://t.co/NmQvgBxK05 pic.twitter.com/nyP7wriTPw — Bebe Rexha (@BebeRexha) August 4, 2023

Cabe recordar que Bebe Rexha terminó recientemente su gira Best F*n Night Of My Life Tour en Estados Unidos y actualmente se prepara para tocar en una serie de fechas en toda Europa, pues sus fans tienen muchas ganas de volver a verla sobre el escenario.

Por otro lado, la artista estadounidense ya está lista para actuar en el Festival Life Is Beautiful en Las Vegas el próximo mes de septiembre. Cabe recordar que además su gira recientemente fue noticia cuando un fan le arrojó un teléfono celular a la cara durante un concierto en la ciudad de Nueva York, por el que tuvo que acudir al hospital y recibir puntos de sutura.