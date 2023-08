‘Barbie’: fecha de estreno en streaming y en qué plataforma ver online (Netflix, Prime Video o HBO Max)

Tenía todas las papeletas para convertirse en una de las películas que marcarían este 2023, y así está siendo. El pasado 21 de julio el mundo entero se tiñó de rosa ante el ansiado estreno de Barbie, la película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie (quien da vida a Barbie) y Ryan Gosling (quien interpreta a Ken).

Un estreno muy esperado que, a tan solo 14 días de su lanzamiento en cines, ya se encuentra muy cerca de recaudar los 1.000 millones de dólares a nivel global en taquilla. Una cifra absolutamente vertiginosa con la que se demuestra que el largometraje ha sido una apuesta de lo más acertada. Pero, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es la misma. ¿La película será comprada por alguna plataforma de streaming? ¡Te lo contamos!

Barbie ha gustado mucho al público internacional, sin importar la edad. El largometraje destaca por su tono entretenido y divertido, presentando una temática propia para los más pequeños y para los que no los son tanto. Un autentico fenómeno rosa al que plataformas de pago como HBO Max ya le han puesto el ojo.

La plataforma de streaming se encuentra actualmente en una situación bastante complicada debido a la sonada huelga de guionistas en Estados Unidos. Una situación por la que numerosas producciones de su sello se han visto obligadas a posponer la fecha de estreno que tenían previstas. Pues, sin guionistas no hay guion y, por consiguiente, no hay trama.

Debido a ello, y con el objetivo de no defraudar a sus suscriptores, el equipo de HBO Max ha comunicado oficialmente que el próximo otoño estará disponible en la plataforma la película de Barbie. Un anuncio que no ha dejado indiferente a los fans de la legendaria muñeca de Mattel.

Además, cabe señalar que la productora de la película es Warner Bros, la cual es propietaria de HBO Max, por lo que esta plataforma ya tenía todas las opciones a su favor. Por lo tanto, tan solo queda esperar a la llegada del otoño para poder disfrutar del largometraje desde el calorcito y la comodidad del hogar.

#Barbie will stream on Max this autumn. pic.twitter.com/NCC4LsG8IE

— Pop Crave (@PopCrave) August 3, 2023