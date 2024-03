‘Bake off’: TVE toma una drástica decisión con la emisión de la Gran Final hoy

Malas noticias para los seguidores de Bake Off. El popular talent culinario de cocina aterrizó con su nueva edición en La 1 de Televisión Española el pasado mes de enero. Un arranque de temporada donde los espectadores han tenido la oportunidad de ver tras los fogones a numerosos rostros conocidos de nuestro país.

Semana tras semana, las celebridades han tenido que elaborar diversos postres, dependiendo de los requisitos y peticiones de los jueces en las pruebas. Ahora, y a las puertas de su gran final, la audiencia se encuentra completamente expectante ante el anuncio del gran ganador de la edición. Pero, todo parece que habrá que esperar un poco más de lo pensado.

🧁 A nosotros nos dejas en paz, Alba, que es la primera vez que nos sentamos en todo el día #BakeOffRTVE ⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/iC1UrFJRGh — La 1 (@La1_tve) March 19, 2024

Ana Boyer, Alba Carrillo, Rocío Carrasco y Blas Cantó son las celebridades que han pasado a la gran final de Bake off. Solamente uno de ellos puede proclamarse como el flamante ganador, una decisión que esperaba conocerse este martes 26 de marzo. Sin embargo, todo parece que ese no será el caso.

Si hace unos días RTVE sorprendió a sus espectadores comunicando que el formato pasaba a emitirse los martes por la noche, dejando atrás su puesto en el prime time de los lunes, ahora, ha vuelto a dejar a todos sin palabras. La gran final del reality no será emitida este martes, pues lo hará en siete días.

Según se ha confirmado, el nombre del ganador de Bake off se conocerá el próximo 2 de abril. La final del talent culinario ha tenido que ser aplazada debido a que la cadena emitirá el partido amistoso que disputan las selecciones de España y Brasil. Una decisión que ha pillado a todos por sorpresa y que está causando diversas reacciones entre el público.

España recibe este martes a Brasil en el Santiago Bernabéu tras la derrota ante Colombia https://t.co/Wd310a3thF — RTVE (@rtve) March 26, 2024

¿Quién fue le último expulsado de Bake off?

Antes de comunicar el nombre de los cuatro finalistas de la edición, los participantes tuvieron que hacer frente a una última expulsión. Una celebridad se quedó a las puertas de la gran final, quedándose con un sabor agridulce ante casi tocar la victoria.

De esta manera, los espectadores fueron testigos de como el jurado de expertos dictaminó que el concursante que debía abandonar las cocinas de Bake off era Patxi Salinas. «He disfrutado como un niño pequeño. Estoy super feliz y orgulloso de lo que he hecho», dijo el participante. Un adiós que sobrecogió por completo a sus compañeros, quienes no dudaron en darle un fuerte abrazo.

Ante ello, Ana Boyer, Alba Carrillo, Rocío Carrasco y Blas Cantó deberán jugárselo todo en una última carta. El último programa del concurso promete ser una montaña rusa de emociones desde el primer minuto. Una noche muy especial donde los finalistas contarán con la visita de sus queridos compañeros, los cuales fueron eliminados en anteriores entregas.