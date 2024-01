‘Bake off: famosos al horno’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

El pasado lunes 22 de enero Bake off: famosos al horno regresó al prime time de La 1 y lo hizo con un nuevo programa que no dejó indiferente a nadie. Un encuentro donde Tamara Falcó se unió a los participantes como invitada especial y en el que otra pareja de hermanos fue separada.

Por primera vez en televisión, la marquesa de Griñón pisaba un plató junto a dos de sus hermanos: Julio Iglesias Jr y Ana Boyer. Por ello, la noche ya prometía venir pisando fuerte. «Es la primera vez que veo cocinar a Julio. He tenido que venir aquí para cerciorarme de que realmente está participando en un programa de cocina», añadió divertida.

Debido al llamado de la sangre, a Tamara Falcó le resultó complicado valorar el postre de sus hermanos. Pero, siendo profesional, dio un paso al frente y analizó primero el postre de Ana y Pablo. «A Pablo no le voy a dar más caña, pero quizás el relleno podía ser más uniforme. A mí sí que me ha faltado ver más limón que naranja en la decoración, Ana, porque me gusta saber qué es lo que me voy a tomar. Pero está muy bonito, así que compensa», argumentó.

«Igual no soy tan enchufada, me ha metido más caña a mí. Ya verás como con Julio va a ser más blandita», dijo su hermana. Tras ello, el jurado analizó el postre elaborado por Julio y Patxi, el cual calificaron de «incomestible». Ante ello, Falcó no dudó en ayudar a su hermano mayor. «A mí me parece que sois un poco exagerados…», opinó.

Al final del programa, la prueba final de Bake off: famosos al horno contó con tres grandes celebridades: Rocío Carrasco, Julio Salinas y Julio Iglesias Jr. Así pues, el tercer expulsado de la edición, para su pesar, fue el hermano de Tamara Falcó. «Me voy de la carpa de Bake Off muy feliz», confesó Julio José Iglesias.