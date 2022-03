Bad Bunny ha perdido la demanda que le pusieron por una de sus canciones más exitosas. A pesar del gran éxito que ha obtenido ‘Safaera’ desde su lanzamiento, esta canción también ha dado muchos dolores de cabeza al artista puertorriqueño, Jowell, Randy y Ñengo Flow. Y desde ahora, los artistas tan solo obtendrán el 1% de las ganancias generadas con esta canción.

Esto se debe a la demanda que ganó la rapera Missy Elliott, quien demandó al artista puertorriqueño por haber utilizado una parte de su canción ‘Get Ur Freak On’ sin su consentimiento en ‘Safaera’. Fue ella misma la que descubrió el plagio y no dudó en demandar al artista.

“Les tengo que decir la verdad, no lo monetizamos, es que ahí cometimos unos errores grandísimos con la producción”, explicó Jowell, quien compuso una parte de la canción. Una canción que en año 2021 fue incluido en el listado de las mejores 500 canciones en la historia de la revista Rolling Stone. “El tenía escrito todo, la pista, la letra, todo”, dijo Jowell sobre ‘Safaera’.

.@sanbenito’s ‘YHLQMDLG’ has now spent 59 weeks at No. 1 on the #TopLatinAlbums chart.

It breaks the all-time record for the most weeks spent at No. 1 in the chart’s history. @GloriaEstefan’s ‘Mi Tierra’ had previously held the record since 1993.

— billboard charts (@billboardcharts) February 14, 2022