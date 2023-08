Bad Bunny: Al Pacino participará en el próximo videoclip del artista puertorriqueño

A sus 83 años, Al Pacino continúa siendo uno de los actores más prestigiosos del mundo del cine. No es extraño que todos quieran tenerlo aunque en sus producciones, incluido el artista puertorriqueño Bad Bunny, quien ha contado con él para su nuevo videoclip.

El artista puertorriqueño se prepara para su esperado regreso a la música después de unos meses de desconexión. Un regreso por todo lo alto, para el cual, ha contado con Al Pacino para protagonizar su próximo videoclip, que trata sobre gángsters.

La información la dio a conocer el medio estadounidense Page Six, que aseguró que el cantante y el actor se reunieron en uno de los restaurantes más populares de Nueva York para grabar unas escenas juntos. “Nos dijeron que Al Pacino estuvo ayer en Carbone en Noho para protagonizar el nuevo clip del rapero”, reveló el medio estadounidense.

Aug 24: Al Pacino arrives for a music video shoot with Bad Bunny in New York. pic.twitter.com/xM3Hyj1zcg

— best of al pacino (@bestofpacino) August 27, 2023