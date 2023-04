Bad Bunny, duramente criticado por compararse con Harry Styles

Como ya es tradición cada año, Coachella ha regresado con su esperado cartel de artistas. El festival californiano se ha convertido en uno de los eventos musicales más aclamados por el público y por las celebridades del momento. Además, la cultura hispano-hablante ha hecho acto de presencia con la presentación de artistas de la talla de Rosalía y Bad Bunny.

El pasado viernes 14 de abril el artista puertorriqueño encabezó el cartel al ser una de las actuaciones más esperadas del día. Una presentación donde no defraudó a nadie, pero que provocó una fuerte polémica con otro de los grandes pesos pesados de la industria musical, Harry Styles.

Bad Bunny’s Coachella set displayed a tweet about Harry Styles on the screen:

“goodnight benito could do as it was but harry could never do el apagon” pic.twitter.com/JRh4lvixqF

