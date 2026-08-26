Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 26 de agosto: Mercedes logra expulsar a Dámaso del Valle

Valle salvaje continúa siendo una de las grandes alegrías de la programación de TVE cada día. Tan buenos son sus datos de audiencia que la cadena pública ha decidido mantener sus capítulos en su horario habitual pese a la llegada de las etapas de La Vuelta, que ocupa parte de la parrilla de la tarde de la cadena. Mientras que en otras ocasiones los espectadores han sufrido cambios de horario, esta vez ha sido el programa Directo al grano el que se está tomando unas vacaciones y ha dejado su hueco a primera hora de la tarde para el ciclismo. En cambio, las series de la pública continúan en su horario y los espectadores podrán verlas con normalidad tras los cambios por culpa del Mundial y el Tour de Francia. Valle Salvaje reunió ayer a un 10 % y 689.000 espectadores, por delante de sus rivales en Antena 3 y Telecinco.

Qué pasó ayer, 25 de agosto

En el capítulo 472, Rafael siguió sin aceptar a su hijo Luca, incapaz de sostenerlo en brazos en su primer encuentro con él, y continuó refugiándose en María para no afrontar la realidad. Enriqueta insistió a Braulio para que luchara por Manuela, pero él se derrumbó al verla besarse con Alejo, dando por perdidas todas sus esperanzas. Dámaso, cada vez más envalentonado, aseguró no temer a ningún Gálvez de Aguirre, mientras Amadeo intentaba recuperar la confianza de quienes lo rodean.

¿Qué sucede en el capítulo 473 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 26 de agosto?

En el capítulo de hoy sube la tensión debido a que Pedrito planta cara a Dámaso para defender a los suyos, en un enfrentamiento directo que pone en evidencia hasta qué punto la situación se ha vuelto insostenible en el Valle. Rafael, por su parte, azuzado por su padre y por Hernando, está a punto de perder completamente el control, arrastrado por la presión de ambos.

Mercedes, con el apoyo de Victoria, logra expulsar a Dámaso

Cuando todo parece a punto de estallar, llega el gran giro de la jornada: Mercedes, respaldada por Victoria, consigue finalmente expulsar a Dámaso del Valle, poniendo fin, al menos de momento, al reinado de terror que había impuesto en las últimas semanas. Sin embargo, la pregunta que queda flotando en el ambiente es inevitable: ¿es realmente el final de Dámaso, o volverá a las andadas antes de lo que todos esperan?

Valle Salvaje continúa con su horario de comienzo a las 17:45 h en La 1, donde sus capítulos se emiten -al menos esta semana- después de la finalización de La Vuelta.