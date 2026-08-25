Avance de ‘Valle Salvaje’ de hoy, 25 de agosto: Rafael sigue sin aceptar a su hijo

En el capítulo 471, todo el Valle terminó por descubrir la verdad sobre el hijo de Adriana y la hija de Rosalía. Rosalía confesó a Rafael que ella es la verdadera madre de María, pero el duque, incapaz de aceptar sus palabras, perdió el control, la acusó de haber perdido la razón y ordenó desterrar del Valle tanto a Rosalía como a Leonor. Aquel rechazo tuvo consecuencias inmediatas, con Manuela descargando su frustración contra Braulio en medio del caos familiar.

Rafael sigue refugiado en la negación

El capítulo de hoy llega marcado por las consecuencias de ese descubrimiento. Rafael continúa negándose a aceptar al pequeño Luca como suyo, una actitud que desconcierta a toda la familia y amenaza con abrir una nueva fractura entre los Gálvez de Aguirre. Incapaz de asumir la realidad, el duque sigue refugiándose en María y protagoniza un primer encuentro con el niño cargado de tensión: no consigue sostenerlo en brazos, dejando patente que todavía no está preparado para afrontar lo ocurrido.

Braulio, hundido al ver a Manuela besar a Alejo

La trama sentimental también da un giro doloroso: cuando el hijo de Enriqueta parecía dispuesto a renunciar definitivamente a Manuela, presencia una escena que termina de romper todas sus esperanzas, al verla besándose con Alejo. Mientras tanto, Dámaso se siente cada vez más poderoso y desafía abiertamente a sus enemigos, asegurando que no teme a ningún miembro de los Gálvez de Aguirre, en paralelo a los intentos de Amadeo por recuperar la confianza de quienes lo rodean.

No te pierdas los nuevos capítulos de Valle Salvaje, de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas, en La 1. Pese a la emisión de las etapas de La Vuelta a España, RTVE ha confirmado que la serie mantendrá su horario habitual esta semana, sin cambios de programación previstos. Será el programa Directo al grano el que deje su hueco durante las próximas semanas para el deporte, aprovechando así la menor tensión informativa del mes de agosto y dando vacaciones a su equipo.