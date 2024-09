Avance del capítulo de ‘Sueños de libertad’ de hoy: Marta sorprende a Fina con una mala noticia

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. El pasado viernes 13 de septiembre pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Andrés no puede evitar sospechar cuál es el verdadero paradero del cadáver de Valentín. En cuanto a Jesús, ha empezado a atar cabos. Es por eso que no tarda en sospechar que Jaime le tiró la copa. Todo ello mientras Tasio ha confesado a Gaspar cuál es su verdadero conflicto con el nuevo trabajo de Carmen.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores han podido ser testigos de cómo, dadas las circunstancias, a Jaime no le queda otro remedio que ultimar los detalles de la marcha a Barcelona. Al fin y al cabo, su enfermedad no le da tregua y avanza a pasos agigantados. Es por eso que debe tomar decisiones realmente complejas, por muy duro que sea. Por si fuera poco, observamos cómo Damián y Digna siguen adelante con su relación, y eso es algo que no gusta en absoluto a Joaquín. Todo ello mientras a Carmen le surgen muchas inseguridades, y todo como consecuencia del nuevo puesto que ha adquirido en la empresa. En cuanto a María, ha dado el paso de negociar con Damián un mejor puesto para Andrés. ¿Conseguirá su objetivo a pesar de que sea algo verdaderamente complicado dadas las circunstancias?

¿Qué sucede en el capítulo de Sueños de libertad que se emite hoy, lunes 16 de septiembre?

Jesús se muestra profundamente preocupado tras haber tenido una intensa conversación con Jaime. Y todo porque la culpa ha empezado a rondar su conciencia, después de todo lo que ha hecho en las últimas semanas. Andrés y Begoña esperan con ganas que Jesús cometa un fallo, mientras siguen adelante con su investigación respecto a Los Olmos.

Digna ha dado el paso de desprenderse de lo poco que le quedaba de Gervasio, y todo con el firme objetivo de pasar página a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras Jaime ha hecho una firme petición a Luz. ¿En qué consiste, exactamente? En que tome, de una vez por todas, una decisión respecto a su enfermedad.

Begoña, por culpa de Jesús, sigue sin poder ver a Julia mientras que Tasio y Carmen hacen todo lo que está en su mano para tratar de mejorar, en la medida de lo posible, su situación económica. Marta, visiblemente empujada por las complejas circunstancias que rodean a su matrimonio, se ha visto en la obligación de dar una triste noticia a Fina. Damián y Digna reúnen a ambas familias para anunciar algo que no dejará indiferente a nadie. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.